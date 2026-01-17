El 'milagro' argentino: crece la clase media y se hunde la indigencia en Buenos Aires

Si durante años en Argentina se fue normalizando la pobreza bajo los distintos gobiernos kirchneristas, desde la llegada del economista liberal-libertario Javier Milei a la presidencia de Argentina lo que se ha ido normalizando es la reducción de dicha pobreza a niveles no vistos en años.

En Libre Mercado ya nos hemos encargado de mostrar en distintas ocasiones (aquí o aquí algunos ejemplos) cómo la pobreza o la inflación han caído bajo el corto mandato de Milei, aunque en esta ocasión traemos el ejemplo de lo que ha sucedido en la capital del país del Cono Sur, es decir, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

De acuerdo con los datos proporcionados por el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IDECBA), en el tercer trimestre de 2025 hubo un 5,3% de personas (164.000 personas) en Buenos Aires en situación de indigencia, un 12% (370.000 personas) en situación de pobreza no indigente, un 11,1% (343.000 personas) en situación vulnerable, un 10% (310.000 personas) en situación medio frágil, un 12,6% (389.000 personas) perteneciente a los sectores acomodados y un 49% (1.511.000 personas) perteneciente al sector de clase media.

Menos pobres en CABA desde la llegada de Milei

En contraste, en el tercer trimestre de 2023 (Milei asume el poder en diciembre de ese año) el 10,1% (312.500 personas) de la población de Buenos Aires estaba en situación de indigencia, el 15,8% (486.000 personas) estaba en situación de pobreza no indigente, el 9,2% (283.000 personas) en situación vulnerable, el 8,5% (262.500 personas) en situación medio frágil, un 9,7% (299.000 personas) en situación acomodada y el 46,7% (1.438.500 personas) pertenecía al sector de clase media.

En suma, si comparamos el trimestre que precede a la llegada de Milei a la presidencia, con el último trimestre donde hay datos disponibles, vemos que la pobreza ha pasado de afectar al 25,9% de la población en CABA a hacerlo con el 17,3%, al mismo tiempo que la población ha aumentado en 5.500 personas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es decir, vemos que se ha producido una reducción de la pobreza del 33% a pesar del incremento poblacional.

En el siguiente gráfico podemos ver la evolución de la pobreza en la capital argentina desde el año 2015:

Tal y como se puede ver en el gráfico, el porcentaje de personas ubicadas en la categoría de "pobres" fue del 17,3% en el tercer trimestre del año 2025, unas cifras que no eran tan bajas desde el año 2017, cuando afectaron al 17% de la población, o las vistas en el año 2015 cuando afectaron al 13,6% del total de habitantes de la capital argentina. Estos datos son espectaculares y más teniendo en cuenta el poco tiempo que lleva Javier Milei al frente de la presidencia del país, que hace poco cumplió los dos años de mandato.

Gracias a las políticas de Milei la pobreza ha pasado de afectar a 798.500 personas en el tercer trimestre de 2023 a 534.000 personas en el tercer trimestre de 2025, es decir, la pobreza afecta hoy a 264.500 personas menos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Lo mejor de todo esto es que la parte "más dura" de todo el ajuste que el equipo de Milei tuvo que hacer nada más llegar al poder parece haber pasado ya, lo que significa que estos resultados pueden ir todavía a mejor. Esto es algo que deberían celebrar con más entusiasmo todas aquellas personas de izquierdas que tanto dicen preocuparse por la pobreza y por el bienestar material de los más necesitados.