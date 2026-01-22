Polémica por el IMV: ¿desde cuándo pueden los jóvenes de 23 años cobrar la paga?

La política económica y social del Gobierno de Pedro Sánchez sigue pasando por otorgar subsidios a la población y manteniendo con dinero público a los ciudadanos en la pobreza. En Libre Mercado hemos detallado cómo las iniciativas desarrolladas para la ayuda a las personas de menor renta basadas en la transferencia directa de fondos, desincentivan su integración en el mercado laboral y les condenan a mantenerse en la pobreza. Así las cosas, España cuenta con casi 3 millones de personas que viven de un subsidio. En este sentido, cabe subrayar que esta prestación cada vez la necesitan más jóvenes para poder vivir en España.

¿Qué es el IMV? El Ingreso Mínimo Vital es una prestación no contributiva de la Seguridad Social con la que se pretende asegurar un nivel mínimo de ingresos a modo de renta básica. Fue aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez, en coalición con Podemos, en Consejo de Ministros el 29 de mayo de 2020 en el contexto de la pandemia de coronavirus. De este modo, pueden percibir esta ayudas las personas de entre 23 y 65 años —o desde los 18 años en caso de que el solicitante tenga menores a su cargo que hayan residido legalmente en España durante al menos un año– en función de su nivel de ingresos y el patrimonio, así como del número de personas de la unidad de convivencia. Lo cierto es que la actitud del Gobierno de Pedro Sánchez en relación con la concesión del Ingreso Mínimo Vital a las familias españolas ha suscitado numerosas críticas, puesto que el número de beneficiarios se incrementa paulatinamente. A este respecto, distintos informes demuestran que las prestaciones sociales hunden a sus beneficiarios en una trampa de pobreza y desincentivan la incorporación de sus beneficiarios al mercado de trabajo. Además, en lugar de aceptar que esto demuestra la precarización de la sociedad española, el Ejecutivo se ha felicitado en distintas ocasiones de que la cantidad de personas que dependen de esta prestación.

Beneficiarios con 23 años

Este año 2026, la cuantía de las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital se revalorizarán un 11,4%. Así se prevé en el Real Decreto-ley en el que se incluye la revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social, de Clases Pasivas del Estado y de otras prestaciones públicas para 2026. De este modo, será necesario haber residido en España de forma legal y continuada, además de demostrar vivir en situación de vulnerabilidad económica, para solicitar esta prestación.

No obstante, resulta especialmente curioso que la política de subsidios del Gobierno se esté centrando especialmente en los más jóvenes. Como detalla la Seguridad Social, podrán ser beneficiarios individuales del Ingreso Mínimo Vital (IMV) todas aquellas "personas de al menos 23 años que, aunque compartan domicilio con una unidad de convivencia, no se integren en ella" en caso de que no estén casadas, no estén unidas a otra persona como pareja de hecho o no formen parte de otra unidad de convivencia. De hecho, ya se establecía así en 2021 en la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establecía esta prestación.

Del mismo modo, la Seguridad Social aclara que "si se trata de personas de entre 23 y 29 años deberán haber tenido residencia legal y efectiva en España y haber vivido de forma independiente durante al menos los dos años anteriores a la solicitud". Por su parte, las personas de más de 30 años tendrán que demostrar que, en el último año, no han vivido en casa de sus padres, con la excepción de que el fin de la convivencia se debiera al fallecimiento de los progenitores.

Por otra parte, la Seguridad Social explica también que podrán ser beneficiarias de este subsidio las mujeres mayores de edad que hayan sido víctimas de violencia de género o víctimas de trata de seres humanos y explotación sexual. Asimismo, también podrán recibir esta paga las personas sin hogar y aquellas personas de entre 18 y 22 años que provengan de centros residenciales de protección de menores o sean huérfanos absolutos, "siempre que vivan solos sin integrarse en una unidad de convivencia".

Jóvenes subsidiados

El Ministerio que dirige Elma Saiz informa de que desde que se pusiera en marcha esta iniciativa en el año 2020, el ingreso mínimo vital ya ha llegado a cerca de 3,4 millones de personas en total, registrando una tendencia al alza del número de beneficiarios. Concretamente, el Ministerio explica que "al finalizar 2025, había 125.824 prestaciones activas más que un año antes", y detalla que en este período la cantidad de personas que reciben esta prestación se ha incrementado un 19,2%.

Así las cosas, la media de edad de los beneficiarios del IMV es de 28,4 años. De hecho, exceptuando a los titulares del IMV, la edad baja a los 20,1 años. Según el Gobierno, esto "supone un importante sostén para los jóvenes en situación de exclusión". Sin embargo, esto demuestra que el Gobierno en realidad está logrando que cada vez más personas, y de menor edad, necesiten sus prestaciones para poder vivir.

Polémica en redes

En los últimos días, la posibilidad de que los jóvenes de 23 años puedan ser beneficiarios del ingreso mínimo ha protagonizado un buen número de titulares en prensa económica. Naturalmente, esto se ha trasladado también a las redes sociales. Así, algunas personas señalaban las incoherencias de las políticas del Gobierno en materia social. "Para recibir el IMV por riesgo de pobreza has tenido que ser capaz de vivir de alquiler el año antes aunque seas tan pobre como para no poderte independizar", aseveraba un usuario en relación con la incoherencia de la medida.

Del mismo modo, otros usuarios denuncian que "los jóvenes no quieren parches, no quieren el IMV, quieren sueldos dignos, horarios de trabajo que permitan tener vida más allá de la rueda de producción y poder independizarse". Así, añadían que los jóvenes "quieren poder trabajar si que les pidan 25 años de experiencia y lleguen a los 30 sin primer empleo".

Sin embargo, lo cierto es que esta noticia, en realidad, no tiene nada de noticioso, puesto que no supone ninguna novedad. Como hemos indicado anteriormente, esto ya se recogía en la Ley por la que se establecía el IMV. Por ello, algunos usuarios de redes sociales, como el ingeniero industrial Jon González señalaban que "no hay noticia".

En este sentido, este ingeniero recordaba que "esto ha sido siempre así desde la creación del IMV" y explicaba que los titulares que se refieren a esta medida como novedosa no son noticias "reales". "Es contenido con titulares que el algoritmo de Google Discover (ese feed de noticias que sale al hacer swap a la izquierda en tu móvil) prioriza y que está comprobado que genera engagement en redes sociales", expresaba.