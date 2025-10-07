El IMV va como un cohete

Con indisimulado alborozo, el Gobierno acaba de hacer público que ya son 2.369.979 las personas residentes legalmente en España que cobran todos los meses el Ingreso Mínimo Vital; por más señas, como subraya con idéntico entusiasmo el comunicado oficial, nada menos que el 41'1% de ellas resultan ser menores de edad. Algo que debiera constituir motivo de vergüenza nacional, que la cifra de perceptores habituales de la caridad institucionalizada no cese de aumentar año tras año, parece que, bien al contrario, supone un timbre de orgullo para el Ejecutivo. Semeja claro, por cierto, que el crecimiento de la economía y el crecimiento de la miseria viajan juntos y revueltos dentro del mismo cohete.

A los lectores que se reconozcan devotos de la angustiosa estética sombría de Blade Runner, como yo mismo, les estará resultando evocador ese anuncio televisivo que estos días publicita el IMV. La deliberada oscuridad de todos sus fotogramas parece pensada con el propósito de dificultar que el espectador identifique con precisión los rasgos étnicos de las figuras que escenifican el guión de la historia. La mayor parte del elenco, huelga decirlo, está formado por actores con apariencia física no occidental. Y no por casualidad.

En España, no solo las cifras de la economía y de la miseria crecen ahora mismo de modo exponencial. Y es que la expectativa de voto de la extrema derecha también lo hace con idéntico ritmo. Sí, Vox igualmente va como un cohete en todas las encuestas. Aunque es probable que todavía no hayamos visto nada. Porque la novedosa realidad sociológica que se oculta detrás de esa muy precisa cifra, 2.369.979, es que la clase media-baja de raíz autóctona anda compitiendo por las ayudas sociales con los inmigrantes. O las élites dirigentes de PSOE y PP comprenden de una vez que su supervivencia como clase dirigente pasa por vincular ya los beneficios de todas las políticas sociales a la posesión de la nacionalidad española, algo que hoy ni tan siquiera se atreven a pensar, o la extrema derecha las arrasará. A las dos.