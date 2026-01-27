El campo cerca del Gobierno: "súper jueves" de protestas y gran tractorada en Madrid el 11F

El campo mantiene la presión sobre el Gobierno en las calles y seguirá manifestándose contra la Unión Europea. Agricultores y ganaderos anuncian una nueva oleada de movilizaciones en toda España, con un calendario cargado de protestas a finales de enero y una gran tractorada en Madrid el próximo 11 de febrero, que se perfila como el acto central del pulso al Ejecutivo por el acuerdo con Mercosur y los recortes de la PAC.

Un "súper jueves" con protestas en 25 provincias

Asaja, COAG y UPA han convocado para este jueves 29 de enero un "súper jueves" de manifestaciones en al menos 25 provincias, incluidas todas las de Andalucía —junto a Cooperativas Agroalimentarias de España—, Castilla y León y Canarias, además de ciudades como Toledo, Murcia, Valencia, Alicante, Logroño, Vitoria y Bilbao.

En Madrid, ese mismo día, está prevista una degustación de un cocido madrileño "reivindicativo" en plena Puerta del Sol, mientras que el resto de movilizaciones de la semana dependerán de la organización de las delegaciones regionales.

Por el momento, también hay protestas programadas en Salamanca (26, 27 y 28 de enero), Ávila (30 de enero) y Santa Cruz de Tenerife (31 de enero). La Unión de Uniones participará en algunos de estos actos y también en la protesta prevista para el 2 de febrero en Segovia.

Además, esta organización ha convocado una manifestación específica el 27 de enero en Cuenca contra la sobrepoblación de conejos, mientras mantiene como cita clave la tractorada del 11 de febrero en Madrid, cuyos detalles se han presentado este lunes en rueda de prensa.

1.500 tractores rumbo a Madrid el 11 de febrero

Con el lema #TractoresALaCalle, el próximo miércoles 11 de febrero, la Unión de Uniones prevé movilizar más de 1.500 tractores y unas 8.000 personas, que llegarán a la capital en cinco columnas procedentes de distintos puntos y participarán en la manifestación, que recorrerá el trayecto desde la Plaza de Colón hasta el Ministerio de Agricultura, donde se celebrará un acto reivindicativo con intervenciones de representantes de todas las organizaciones territoriales.

Luis Cortés, coordinador estatal de Unión de Uniones, ha explicado a los medios en un desayuno informativo esta mañana que la remisión del acuerdo con Mercosur al TJUE "ha sido la prueba definitiva de que es importante mantener el pulso, tanto en la calle como en los despachos para hacer valer la opinión del campo sobre los temas que le atañen".

Hartos de que "la fiesta siempre la paguen los agricultores y los ganaderos", Cortés también ha criticado que se mengüe la PAC para destinar fondos a Defensa, lo que deja "la soberanía alimentaria y el mantenimiento del empleo relegados a un segundo plano".

"Las reglas del juego en el mercado, los altos costes de producción desde la guerra en Ucrania, una ley de cadena alimentaria que no se cumple, con industria y distribución debilitando a los productores, estaría provocando unas rentas cada vez más bajas y disuadiendo a los jóvenes a su incorporación, dejando un campo cada vez más envejecido, siendo solo el 8,9% de los trabajadores del campo menores de 41 años", ha denunciado Cortés, que también ha desafiado a los partidos políticos: "Se lo haremos pagar en las urnas".