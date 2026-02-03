España sufre la mayor destrucción de empleo en enero en 14 años con 270.782 afiliados menos

Los datos de paro y afiliación del mes de enero son muy malos, como podemos analizar a continuación.

Se destruye empleo con intensidad en términos intermensuales y sube el paro. Además, bajan los contratos realizados en términos intermensuales, gran parte del empleo creado interanualmente es empleo público y el dato intermensual de autónomos es el peor enero de los tres últimos ejercicios, con destrucción de empleo. Además, se destruyen empresas en términos intermensuales. El paro sube en 30.392 personas en términos intermensuales. En términos interanuales, es el segundo peor registro de un mes de enero de los últimos cinco ejercicios.

Además, si no se comporta peor se debe a que Andalucía lidera la bajada de paro interanual, con 55.639 parados menos, con Valencia en segunda posición, con 26.850 menos.

Los contratos bajan un 4,15% en términos interanuales y retoman la senda bajista.

Por su parte, los contratos indefinidos totales bajan un 4,71% en términos interanuales, los que son a tiempo completo lo hacen un 4,69%, y los fijos-discontinuos bajan un 9,75% en el mismo período. Adicionalmente, los indefinidos a tiempo parcial suben un 1,72%, que da una imagen del empeoramiento en la calidad del empleo.

Además, más de la mitad (un 51,60%) de los contratos indefinidos del mes son o a tiempo parcial o fijos-discontinuos. De hecho, España sigue liderando, tristemente el desempleo en la UE, junto con Finlandia, con la segunda mayor tasa de paro (10% según el último dato publicado, casi el doble que la media de la UE).

Por su parte, el desempleo entre los jóvenes aumenta en 4.040 personas, y no mejora el ya de por sí mal dato de desempleo juvenil, en el que, lamentablemente, sigue siendo, con un 23,4%, el más elevado de la UE, junto con Suecia. El paro baja en el sector construcción (-3.793); e industria, casi plano (-14); y sube en servicios de manera fuerte (+35.073), el sector más importante de la economía, que acumula más incremento de parados que la media total; y agricultura (+881). El grupo "sin empleo anterior" disminuye en 1.755 personas. Aumenta el desempleo femenino en 25.284 personas y el masculino sube en 5.108 personas. Por otra parte, en afiliación intermensual es el peor mes de enero de los últimos catorce ejercicios, al disminuir en 270.782 afiliados.

En cuanto a la afiliación interanual, es el segundo peor dato de un mes de enero de los últimos cinco años. Además, de esos afiliados interanuales creados en el conjunto nacional, 87.657 son nuevos empleos públicos, no creados por la actividad económica productiva del mercado, con lo que cada vez la creación de empleo va dependiendo más del empleo público.

Si ya se notaba en los últimos meses una cierta desaceleración en el mercado laboral, en los meses de agosto y septiembre dicha desaceleración fue ya muy intensa en términos interanuales, pese a la temporada de verano, favorable al mismo, especialmente en agosto, desaceleración que se confirmó en octubre y noviembre, que no supuso una mejora real con los datos de diciembre, y que con los de enero se confirma una mala evolución, con fuerte destrucción de empleo, aumento del paro y caída del número de contratos.

Madrid lidera el dato interanual de afiliación en enero, con 104.881 afiliados nuevos, con Valencia en segundo lugar, con 78.188 afiliados más. Además, el último día de mes se perdieron 38.482 afiliados en enero. Desde febrero de 2020 hay 39.972 empresas menos, perdiéndose 9.728 empresas intermensualmente en diciembre (último dato disponible). Sigue habiendo 9.891 trabajadores en ERTE. Dato final de paro registrado: 2.439.062 parados. Dato final de afiliación a la Seguridad Social: 21.573.63.

Se destruye empleo con fuerza, 270.782 afiliados menos, el peor registro intermensual de afiliación de un mes de enero de los últimos 14 ejercicios. Aumenta el paro en términos intermensuales. Es el segundo peor enero interanual de paro registrado de los últimos cinco ejercicios.

Empeora la calidad del empleo: caen en tasa interanual los contratos indefinidos totales, los que son a tiempo completo y los fijos-discontinuos. Sólo aumentan los que son a tiempo parcial. Más del 50% de los contratos indefinidos son a tiempo parcial o fijos-discontinuos. Cae el número de autónomos en tasa intermensual. Se destruye un importante número de empresas. Es la segunda peor tasa de paro de la UE y de paro juvenil en la UE.

El empleo público cada vez más impulsa el aumento de afiliación, en detrimento de la economía productiva, empleo que no es fruto de un crecimiento sostenible, sino sostenido.

La economía española necesita una flexibilización del mercado de trabajo, no poner trabas que dificulten la contratación, como la pretendida reducción de jornada, que sólo puede provocar el cierre de empresas por no soportar el aumento de costes, o el aumento intenso del salario mínimo, del que las empresas ya han alertado que provocará el cierre de muchas de ellas.