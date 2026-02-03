Pedro Escudero presenta Silverway y acerca su estilo de inversión a los españoles de a pie

"Tengo 50 años y estoy al principio de mi carrera", enfatizaba este martes por la mañana Pedro Escudero en un céntrico hotel de la capital madrileña. Escudero presentaba en sociedad Silverway AM, la gestora de fondos de inversión con la que quiere traer a España su estilo de inversión que lleva cosechando éxitos extraordinarios durante la última década en EEUU.

Con esta declaración de intenciones, Pedro Escudero enfatizaba la importancia del largo plazo en la inversión en renta variable tras ocho años logrando una rentabilidad anualizada superior al 16%. Su objetivo en España es el de permitir el acceso a cada vez más españoles a inversiones que, hasta ahora, estaban vetadas para el ciudadano de a pie.

La filosofía de Escudero huye de la inmediatez y el ruido del mercado. Durante el encuentro, el gestor puso el acento en que la verdadera riqueza en la renta variable se construye con paciencia. "Mucha gente quiere hacerse rico muy rápido y lo importante es hacerse muy rico, pero muy despacio", reflexionó, subrayando que el largo plazo es la única herramienta real para consolidar el éxito financiero.

Un modelo contra la ineficiencia y la inseguridad

El núcleo de la propuesta de Silverway AM es un fondo domiciliado en Luxemburgo, diseñado específicamente para superar las barreras de entrada que impedían al inversor español participar en sus estrategias estadounidenses. Escudero fue crítico con las estructuras tradicionales como las SICAV luxemburguesas convencionales, tildándolas de "ineficientes" y señalando un riesgo que a menudo pasa desapercibido: el acceso directo de las gestoras al dinero de los clientes.

"Es increíble que la gente no se dé cuenta de que Madoff ya pasó", advirtió Escudero. Para contrarrestar esta vulnerabilidad, Silverway ha diseñado un sistema donde la gestora no toca el dinero. A diferencia de las cuentas ómnibus, el capital fluye directamente de la cuenta del partícipe a la cuenta del fondo, garantizando una transparencia y seguridad que busca atraer tanto al inversor minorista como a los grandes institucionales internacionales.

El equipo:

Para liderar este cambio, Escudero se ha rodeado de un equipo de veteranos y especialistas. La estructura cuenta con nombres propios como Luis Beltrami, director comercial; Enrique Hernández, responsable legal y de cumplimiento normativo —una pieza clave dado el énfasis de Pedro en la seguridad—; y Álvaro Jabón, ex Panza, como director de operaciones. A ellos se suman Jordi García Lorenzo en comunicación y Andrés Miranda como analista de inversión, quien, lo dejó todo para unirse a este proyecto.

Con una plantilla de entre 15 y 25 personas distribuidas en los equipos de Marketing, Operaciones y Research, la gestora aún planea tres contrataciones adicionales para cerrar su estructura core.

La nueva "Ruta de la Plata"

Escudero cerró su intervención con una metáfora histórica que define el propósito de Silverway: "Camino de la plata". Si antaño los barcos hacían la ruta para traer metales preciosos, hoy el flujo es el del capital que busca oportunidades globales. Con este fondo comercializable al 100% en España, Silverway AM no solo busca replicar su envidiable track récord, sino liderar una transformación en la forma en que el inversor español entiende la seguridad y el crecimiento de su patrimonio.