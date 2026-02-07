Los flancos se le multiplican a Óscar Puente. El debate por el desastre ferroviario de Adamuz se ha centrado hasta el momento en la alta velocidad. Debate y casos judiciales. El accidente de Adamuz, con 45 víctimas mortales, ha concentrado la polémica en la falta de inversión en este tipo de tren, el de mayor velocidad. Pero la falta de inversión en mantenimiento se extiende por toda España y por todos los tipos de trenes.

Las fotografías que ya ha publicado Libertad Digital de las vías de uno de los los trenes de cercanías españoles, en concreto en la línea R2 Sur de Cataluña, son una muestra de ellos. Se trata de uno de los trenes de lo que en Cataluña se denomina "Rodalies - R2 Sud". El trayecto al que afecta es el de Barcelona - Villanueva y Geltrú (Vilanova i la Geltrú). Y el estado de los raíles y las fijaciones quedaba en evidencia en esas imágenes: totalmente corroídos por la humedad y con piezas casi despedazadas por completo.

Asociaciones de vecinos han empezado a reaccionar y han surgido ya las primeras denuncias. Una de ellas se ha presentado precisamente por esa vía. Y reclama una acción urgente para evitar un nuevo desastre ferroviario.

La denuncia destaca que "un tramo de la red ferroviaria de Rodalies actualmente en servicio de la Línea R2 Sud, concretamente el tramo que pasa junto al mar en el término municipal de Vilanova y la Geltrú, con dirección a Barcelona, se ha constatado la existencia de elementos de fijación del carril (tirafondos, anclajes y otros componentes metálicos asociados a la vía) en un estado avanzado de corrosión y degradación estructural".

Añade el texto que "dicho estado se acredita mediante las fotografías que se acompañan como Informe fotográfico, en las que se aprecia de forma objetiva la presencia de corrosión profunda, exfoliación del acero y pérdida apreciable de sección resistente en los elementos descritos". Se añade en la denuncia que "la casi totalidad de los tornillos del raíl derecho sentido Barcelona que suponen unos 300 metros lineales de vía, se encuentran en las condiciones descritas y que muestran las fotografías, si bien el resto de tornillos (pasadores) se encuentran en situación similar a medida que están más próximos a la vía que está cerca del mar".

Componentes con deterioro material

El denunciante señala que "los componentes observados presentan corrosión de tipo laminar o intergranular, con separación en capas del material metálico, lo que evidencia un deterioro material que podría comprometer la función estructural que dichos elementos desempeñan en la estabilidad de la vía ferroviaria".

Por último, la denuncia señala que "en uno de los raíles observados se identifican marcas industriales correspondientes a ENSIDESA ( Empresa Nacional Siderúrgica, S.A.), entidad desaparecida como operador industrial hace más de veinticinco años, lo que permite inferir una antigüedad significativa de determinados componentes estructurales actualmente en servicio".

Material obsoleto

Y se aclara que "el estado descrito, atendiendo a la naturaleza crítica de la infraestructura ferroviaria y a la función de seguridad que cumplen los elementos afectados, podría ser indicativo de una situación de obsolescencia material o de insuficiencia de actuaciones de mantenimiento, inspección y renovación".

Para colmo, "el tramo de la línea ferroviaria en el que se han observado los elementos degradados discurre a escasa distancia de un desnivel abrupto hacia el litoral marítimo, con una altura aproximada de varios metros sobre el nivel del mar. Que esta circunstancia geográfica y topográfica podría suponer un factor de agravamiento del riesgo en el hipotético supuesto de un fallo estructural de la vía o de un descarrilamiento, incrementando potencialmente la gravedad de las consecuencias para la seguridad de la circulación ferroviaria, de los pasajeros y del entorno".