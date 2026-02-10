Quince alcaldes del entorno de Almaraz, varios del PSOE, dejan en Moncloa una carta para Pedro Sánchez

En estos meses de pausa a la espera de que el Consejo de Seguridad Nuclear emita su informe sobre la continuidad de la central nuclear de Almaraz, tras la miniprórroga pedida por las empresas, la comarca donde se asienta sigue movilizada contra el cierre con iniciativas como la que este martes ha unido en Madrid a quince alcaldes de municipios de la zona, entre ellos cinco del PSOE, los de Toril, Romangordo, Mesas de Ibor, Higuera de Albalat y el propio Almaraz.

Los alcaldes han acudido al Palacio de la Moncloa para entregar una carta dirigida al presidente que responde a unas recientes declaraciones de Pedro Sánchez reafirmándose en su intención de cerrar al tiempo que mantenía tres condiciones para una hipotética prórroga: la seguridad, que contribuya a la garantía de suministro y que no cueste dinero a los ciudadanos.

En la misiva, los alcaldes señalan el impacto que tendría el cierre para la comarca, recordando los 4.000 empleos directos e indirectos que supone y "el golpe de enorme magnitud, con efectos sociales y económicos duraderos" que significaría prescindir de ella.

Recuerdan, desde la "lealtad institucional", el nulo eco que han recibido hasta ahora sus demandas. "Hemos solicitado hasta en cinco ocasiones, por escrito, ser recibidos por miembros de su Gobierno sin haber obtenido respuesta. Esta falta de interlocución refuerza en el territorio la sensación de que no todos los territorios reciben la misma atención, aun cuando las consecuencias de determinadas decisiones pueden resultar especialmente graves y difíciles de revertir", dicen sobre sus intentos infructuosos de reunirse con Sara Aagesen, Carlos Cuerpo y Yolanda Díaz.

Los alcaldes mencionan el "rigor técnico" con el que funciona la central y afirman, señalando a su gemela estadounidense, que "este tipo de instalaciones puede seguir aportando energía segura y estabilidad durante décadas". Y recuerdan a Sánchez un "elemento esencial": que a su juicio, Almaraz "cumple de forma objetiva las tres condiciones que el propio Ejecutivo ha fijado como criterio previo para autorizar una prórroga".

"Resulta difícil de comprender que, aun dándose todas las condiciones exigidas, se mantenga una posición previa de cierre que parece ajena al análisis riguroso y al principio de neutralidad que debería presidir este proceso", señalan, lamentando que la decisión de cierre se mantenga "como un marco inamovible, con independencia de lo que dictamine el CSN, la realidad social y económica del territorio o el consenso existente entre trabajadores, empresas y administraciones locales".

Concluyen destacando que lo que piden "no es una excepción ni un trato de favor, sino coherencia institucional, diálogo leal y una reconsideración basada en hechos", apuntan avisando de que "el tiempo se acaba" y aún "es posible adoptar una decisión responsable, justa y acorde con el interés general".

"Cabezonería" de Sánchez

A las puertas de Moncloa, Fernando Sánchez, alcalde de Belvis y presidente de la plataforma Sí a Almaraz, ha insistido en que la central cumple con las "tres líneas rojas" mencionadas con Pedro Sánchez y ha recalcado que cerrarla sería "un error irreversible" cuando no hay "criterios ni técnicos ni económicos para hacerlo".

Mientras, el socialista Juan Antonio Díaz, alcalde de Almaraz, ha pedido a Sánchez la prórroga: "Le pedimos y le exigimos que dé continuidad a la que es la industria mayor que tenemos", ha dicho Díaz, reclamando al presidente un "paso adelante y, si hace falta, dejar a un lado a todos los apoyos que tiene en el Gobierno, pero la comarca de Campo Arañuelo no puede morir por la cabezonería de un gobierno que no quiere luchar por una comarca".

Los quince alcaldes y alcaldesas firmantes de la carta son: Juan Antonio Díaz (PSOE), de Almaraz; Fernando Sánchez (Levanta), de Belvís de Monroy y Casas de Belvís; Desiderio Riaño (PP), de Casatejada; Pedro Javier Gutiérrez (PP), de El Gordo; Dionisio Cordero (PSOE), de Higuera de Albalat; Aniceto González Sánchez (Levanta), de Majadas de Tiétar; Roberto Muñoz Martín (PSOE), de Mesas de Ibor; Ahitana Gómez Ballesteros (PP), de Millanes; Enrique Hueso (PP), de Navalmoral de la Mata; Evaristo Blázquez (PSOE), de Romangordo Iñaki Campo (PP), de Saucedilla; Nélida Martín (Levanta), de Serrejón; Roberto Baños (PP), de Talayuela; Eugenio Trebejo (PSOE), de Toril; y Faustino Herrero (PP), de Valdecañas.