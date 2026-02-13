La DGT admite que su director usa el vehículo oficial dentro de Madrid mientras quiere prohibírselo a los ciudadanos

La Dirección General de Tráfico (DGT), organismo dependiente del Ministerio del Interior, ha reconocido oficialmente que su máximo responsable recurre de forma habitual al coche oficial para moverse por la capital. Así figura en un documento oficial obtenido en exclusiva por Libre Mercado mediante una solicitud amparada en la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. La resolución, fechada el 6 de febrero de 2026 y firmada por la Secretaria General del ente, María Lidón Lozano Pérez, responde a una petición sobre el empleo de ese medio de transporte por parte del director general en 2024 y 2025.

Uso frecuente del coche oficial sin registro detallado

La consulta planteaba conocer el número de veces que el titular de la DGT utilizó el vehículo oficial en trayectos dentro de Madrid durante esos dos años, detallando fechas, orígenes y destinos, sin incluir desplazamientos desde o hacia su domicilio particular por cuestiones de seguridad y privacidad. También preguntaba por el medio empleado el 14 de enero de 2026 para llegar al acto celebrado en el Hotel Eurostars Madrid Tower, justo el día en que pronunció declaraciones polémicas sobre limitar el acceso de automóviles privados al corazón urbano.

La respuesta oficial indica textualmente: "El Director General de Tráfico utiliza, de manera habitual, para los desplazamientos por motivo de su cargo, vehículo oficial, no existiendo un registro de desplazamientos en vehículo oficial. Se desplazó desde la sede de la Dirección General de Tráfico, situada en la C/ Josefa Valcárcel, 44 al Hotel Eurostars Madrid Tower, situado en Paseo de la Castellana 259 B, en vehículo oficial."

Este reconocimiento contrasta con las posturas públicas defendidas por el propio director, quien aboga por reducir drásticamente la presencia de turismos particulares en zonas céntricas mientras aboga por prohibírselo a los ciudadanos.

La admisión de que el traslado al evento del 14 de enero se efectuó precisamente en coche oficial desde la sede central refuerza la percepción de incoherencia entre el discurso restrictivo hacia los ciudadanos y las prácticas internas. Esta resolución oficial llega en un contexto de creciente escrutinio de lo que predica un político en público y lo que hace cuando nadie le ve. Mientras la DGT impulsa campañas que promueven cambios profundos en hábitos de movilidad y priorizan opciones colectivas en entornos urbanos en detrimento del coche privado, el reconocimiento de que su máximo directivo recurre habitualmente al automóvil oficial para moverse por Madrid genera interrogantes y falta de credibilidad en la aplicación práctica de esas recomendaciones.

Polémica por sus tesis sobre movilidad urbana

Pere Navarro Olivella, al frente de la DGT desde el 29 de junio de 2018, tras haber ocupado ya ese puesto entre 2004 y 2012 durante la época de Zapatero, clausuró el 14 de enero de 2026 la jornada "Innovación Urbana. Movilidad Sostenible y Smart Cities". En su intervención, defendió eliminar progresivamente el coche privado del centro de las urbes, apostando por el transporte público y alternativas como taxis o servicios tipo Uber y Cabify.

Pronunció frases como: "Al centro de la ciudad vas a ir con transporte público y, si tienes prisa, en taxi, Uber o Cabify". Invocó incluso una visión idealizada de urbes con predominio de autobuses rojos y taxis amarillos, e insistió en que "el futuro del Tráfico será compartido o no será", argumentando que no es sostenible mover 1.500 kg para transportar a una sola persona.

🔴 Pere Navarro, director de la DGT, sobre el acceso en transporte al centro de la ciudad: "No vas con eléctrico ni con diésel ni con gasolina: vas a ir con transporte público y, si tienes prisa, en taxi, Uber o Cabify" pic.twitter.com/r25ecD3oVA — Libertad Digital (@libertaddigital) January 14, 2026

Esas ideas generaron amplio debate, ya que se interpretan como una presión para restringir la libertad de movimiento en automóvil particular, especialmente en núcleos urbanos donde el transporte público presenta deficiencias frecuentes. El cargo público, ingeniero industrial de formación y con larga trayectoria en seguridad vial, ha impulsado históricamente medidas hacia los conductores, como la implantación del permiso por puntos durante su primer mandato, que contribuyó a bajar la mortalidad en vías interurbanas.

¿Tiene carnet?

Sin embargo, circulan rumores persistentes sobre su relación personal con la conducción. En una entrevista concedida el 7 de septiembre de 2025 en Radio Nacional de España, dentro del programa Motor 5 de RNE, aclaró que posee permiso de conducir desde joven y que además es aficionado a las motocicletas, sufrió un percance en moto en 2009 por el hielo.

Explicó que evita ponerse al volante por varios motivos: experiencias de juventud en las que no se valoraban suficientemente los peligros, el impacto de numerosos siniestros presenciados en su labor profesional durante el primer periodo al mando de la DGT, y el temor a que cualquier infracción captada en fotografía genere escándalo en "un país cruel".

Por eso opta por no conducir de manera cotidiana, pese a contar con permiso de conducir.