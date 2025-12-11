El director de la DGT admite que "no queremos coches en el centro de la ciudad"

Si hay una figura pública que en las últimas semanas está recibiendo más atención que de costumbre es la del director general de la Dirección General de Tráfico (DGT), Pere Navarro. Principalmente, esta atención la está recibiendo por toda la polémica generada en torno a las balizas V16, de las que ya hemos hablado sobradamente en Libre Mercado, aunque hace tan solo unos días realizó unas declaraciones muy reveladoras sobre cuáles son sus intenciones en cuanto al coche privado en las ciudades y cómo quieren que sea la movilidad en dichas ciudades en el futuro.

Como decimos, el director general de la DGT estuvo hace algo más de una semana en el "VIII Encuentro de Ciudades por la seguridad vial y la movilidad sostenible" celebrado en Badajoz y durante su participación en el acto inaugural trató la cuestión de cómo será la movilidad en las ciudades.

El transporte público como opción

Durante esta intervención de menos de 15 minutos, Pere Navarro dijo que: "El secreto de la movilidad urbana es transporte público, transporte público y transporte público y transporte público, punto final. Sobre todo, para las grandes ciudades que tienen unas ciudades periféricas en los alrededores. El modelo al cual todos aspiramos es "vaya en transporte público al centro de la ciudad. ¿Tiene prisa? Coja un taxi, o un Uber o un Cabify, pero no en coche, ¿vale? Es disminuir la presencia del coche en la ciudad, punto. Así de sencillo."

Estas palabras son muy reveladoras de las intenciones de la DGT y también de la Administración Pública cuya acción política lleva años encaminada a culminar en el fin al que nos ha hablado el director de la DGT.

Por otro lado, también tuvo ocasión de hablar sobre la presencia del coche eléctrico en el centro de la ciudad, esto dijo Pere Navarro: "Tenemos un debate abierto con las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), porque con el coche eléctrico parece que pueden entrar en el centro de la ciudad, pueden aparcar gratis además... y no, el problema es de espacio, no queremos coches en el centro de la ciudad, no rellenar aquello de coches eléctricos y tener otra vez el problema de la congestión, pero esta vez con coches eléctricos."

Objetivo: acabar con los coches en el centro de la ciudad

Así pues, si alguien pensaba que comprando un coche eléctrico iba a librarse de la imposición de no poder acceder al centro de las ciudades en coche, parece que ese estaba equivocando. El director general de la DGT no puede ser más claro, lo que se busca es que los coches privados no puedan entrar en el centro de las ciudades y que tenga que escoger entre transporte público o un taxi, reduciendo así la libertad de los españoles para poder moverse libremente por el territorio.

Dichas declaraciones están en consonancia con las ya pronunciadas hace un año, cuando dijo que "el futuro del tráfico será compartido o no será". También dijo que "debemos hacer un cambio colectivo de mentalidad que nos permita incentivar la alta ocupación de los vehículos, porque no nos podemos permitir mover cada día 1.500 kg para desplazar a una sola persona. Aumentar la ocupación de los vehículos es un reto y una necesidad".

Con lo cual, vemos que existe una clara intención por parte de las instituciones en que los ciudadanos vean reducida su capacidad de poder elegir cómo desplazarse. Si los usuarios prefieren moverse por la ciudad con sus coches particulares quiere decir que ven esa opción como más cómoda, de manera que reducir las alternativas al transporte público (ya sea autobuses, cercanías, taxis o Uber) lo único que hará es perjudicar el bienestar del ciudadano.