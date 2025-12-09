El negocio de las balizas V16: un mismo modelo chino se vende bajo 44 marcas y precios distintos

La cuestión de las balizas sigue dando que hablar en nuestro país y sigue habiendo un mar de dudas en torno a todo lo que tiene que ver con ella. Si ya hemos contado en Libre Mercado como hay balizas V16 que apenas se ven, o hemos mostrado como hay discrepancias entre la Dirección General de Tráfico (DGT) y algunas asociaciones de la Guardia Civil como AEGC, hoy centramos nuestra atención en las balizas V16 que están permitidas en España y entre las que tendrán que escoger los millones de conductores para llevarlas en sus coches.

Si acudimos a la página web de la DGT y buscamos información sobre la baliza V16, nos podremos encontrar con un listado de todos aquellos modelos permitidos y de las marcas que los comercializan. No obstante, si indagamos algo más nos podremos encontrar con varias cosas llamativas, como es el hecho de que el mismo modelo esté siendo vendido por diversas marcas.

En concreto, existe un modelo de baliza que está siendo vendido por 44 empresas distintas a precios diferentes, siendo exactamente el mismo modelo y teniendo las mismas características. Se trata de la baliza "V16 Beacon Light IoT CH-019", cuyo fabricante es la empresa china Limburg Technology Limited y que otras 44 empresas venden a precios distintos.

Por ejemplo, nos podemos encontrar esta baliza a un precio de menos de 30 euros por la empresa Fargo Tools, a un precio que ronda los 33 euros siendo vendida por la empresa Tekmee o a un precio de casi 40 euros por la empresa Vigiluz. Así pues, vemos que los precios pueden llegar a ser muy distintos, aunque la baliza en cuestión sea la misma.

Las empresas chinas dominan el mercado

No es este el único modelo que se vende por distintas empresas, lo mismo ocurre con el modelo V16 Beacon Light IoT CH-020L que es vendido por 11 marcas distintas. Este modelo también ha sido fabricado por la empresa china Limburg Technology Limited y con los precios ocurre exactamente lo mismo que ya hemos contado.

Como ya habrá podido observar el lector, el nombre de la empresa china Limburg brilla con nombre propio y no es para menos. Así pues, de las 255 balizas V16 que están permitidas en la actualidad (al menos, en el momento en que se publica este artículo) por la DGT, hay 101 balizas que son fabricadas por esta empresa asiática. Es decir, el 39,6% de todas las balizas a la venta son fabricadas por esta empresa china.

El peso que tienen las empresas del gigante asiático en la venta de las balizas V16 es muy significativo, pues si observamos mejor los datos disponibles vemos que solo dos empresas chinas (Limburg Technology Limited y Ledel Solutions LTD) acaparan más de la mitad del mercado, con el 52,2% del total.

En cuanto a empresas españolas que fabriquen este tipo de balizas, nos encontramos con que (por el momento) solo hay 8 empresas que las producen, aunque son hasta 29 las marcas distintas que las venden, siendo un 11,4% del total del mercado. Entre estos fabricantes nos encontramos con Netun Solutions, que es propiedad de "los Jorges", de los que ya hemos hablado en este medio.

En resumidas cuentas, vemos que todo este asunto de las balizas V16 se ha convertido, en parte, en un gran negocio que está beneficiando especialmente a diversos fabricantes chinos, que son los que acaparan la mayoría del mercado en nuestro país.