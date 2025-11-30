Ridiculizan al Delegado del Gobierno en Cantabria por la baliza: "Mi coche tiene 6"

Este 1 de enero, España implementará una nueva normativa de seguridad vial que obliga a los conductores a llevar una baliza V-16 geolocalizable en lugar de los tradicionales triángulos de emergencia. La iniciativa ha sido presentada por Pedro Casares, Delegado del Gobierno en Cantabria, quien ha asegurado que esta medida "avanza en la seguridad vial de todos y de todas". Acompañado por el jefe provincial de tráfico y el comandante de la Guardia Civil de Cantabria, Casares ha destacado que España sería el primer país de la Unión Europea en adoptar esta tecnología.

Casares ha destacado que la baliza V-16 es una "medida de seguridad" que, al ser geolocalizada, mejorará la respuesta ante incidentes en la carretera. En su presentación, ha afirmado: "Lo hacemos para dar a conocer un nuevo dispositivo, la V-16", subrayando que el dispositivo sería obligatorio para todos los conductores a partir del 1 de enero. "Queda poco menos de un mes para que a partir del 1 de enero todos los conductores tengan que llevarlo en sus vehículos", haciendo hincapié en la urgencia de incorporar este dispositivo a los vehículos.

Hemos presentado hoy en #Cantabria la baliza V-16 geolocalizable, que entrará en vigor a partir del 1 de enero sustituyendo a los tradicionales triángulos. La @DGTes quiere mejorar la seguridad en las carreteras y evitar más víctimas mortales en accidentes con una medida pionera. pic.twitter.com/N7eEtHMEAV — Pedro Casares (@pedro_casares) November 24, 2025

En cuanto a su precio, Casares aclaró que las balizas V-16 "pueden adquirirse entre 30 y 60 euros" y destacó la importancia de adquirir modelos homologados: "Es muy importante que las balizas sean las homologadas, porque si están homologadas, harán la función que tienen".

Los comentarios

En el vídeo, los comentarios sobre la presentación de Casares no tienen desperdicio y algunos ridiculizan la medida, viéndola como una estrategia más para recaudar dinero a costa de los españoles.

Algunos de los comentarios evidencian la falta de visibilidad de la baliza: "Revisen la medida, en la M50 de Madrid había un coche accidentado y vi la baliza cuando estaba al lado, primero vi el coche con el warning. La baliza era indetectable prácticamente. Esto causará muchos accidentes."

Otros comentarios muestran el rechazo generalizado por parte de la sociedad y los colectivos profesionales: "¿Sabe que la mayoría de profesionales del ramo, incluyendo a la Guardia Civil, rechazan la V16? No va a mejorar nada, de día prácticamente no se ve, y en cambios de rasante y salidas de curvas sin visibilidad, ¿cómo se van a ver esas luces?"

- ¿que hace ese dispositivo?

- Pues es una luz naranja que parpadea…

-Mi coche tiene 6, van en los laterales del vehículo y en los espejos. Se llaman intermitentes.

- Ya pero esta es para ponerla en el techo.

- claaaaro asi evito choques con aviones, gracias! — HEC (@Cornejo_Hec) November 25, 2025

Pero en lo que muchos coinciden es en quién recaerá la responsabilidad de los accidentes que se produzcan: "Vais a ser responsables de accidentes y de muertes en la carretera, pero eso a vosotros os la pela, ¿verdad? Al ciudadano que lea esto, por favor, seguid poniendo los triángulos por la seguridad vial de todos."

También reclaman la rapidez de la norma: "Es que ni siquiera ha habido un periodo de transición. Y encima, te dicen que los triángulos ya no valen y que si los usas te multan. De un día para otro dejan de ser legales, aunque en el resto de Europa y para los extranjeros sí que sirven. ¡Esto es una vergüenza y un escándalo!"

¿Realmente mejora la seguridad vial?

La baliza V-16 tiene como objetivo mejorar la visibilidad de los vehículos estacionados en la carretera en caso de emergencia, eliminando la necesidad de que los conductores bajen del coche para colocar los triángulos. Según Casares, "esta baliza en el momento en el que la pulsamos se activa y conecta con el portal 3.0 de la DGT", lo que permite a otros conductores recibir alertas de posibles incidentes. Sin embargo, los primeros análisis de la medida no son tan positivos.

Un video viralizado en las redes sociales ha desatado una ola de críticas hacia la baliza V-16. En este clip, grabado en una carretera de Barcelona, se puede ver cómo un vehículo estacionado con la baliza V-16 encendida es prácticamente invisible en comparación con los intermitentes del coche, mucho más brillantes. A pesar de la luz que emite la baliza, su potencia es insuficiente para destacarse adecuadamente en condiciones de visibilidad reducida, como en una curva o cambio de rasante. Este ejemplo ha servido para demostrar que la baliza podría ser mucho menos efectiva de lo prometido.

Ocho razones para rechazar la baliza V-16

Juan Francisco Calero, director editorial de Carwow, expone ocho razones para cuestionar la eficacia de la nueva baliza: