La oferta de vivienda en alquiler en Barcelona se ha reducido de forma abrupta en los últimos meses. Según un análisis elaborado por la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona, el número de pisos disponibles para arrendamiento ha caído un 27% en apenas cinco meses. Además, esta contracción se ha acelerado tras la entrada en vigor del decreto de la Generalidad de Cataluña que regula el alquiler de temporada, de modo que las cifras previstas para los próximos meses se antojan igualmente sombrías.

El estudio se basa en el seguimiento semanal de la oferta publicada en los tres principales portales inmobiliarios con mayor implantación en la Ciudad Condal: a saber, Idealista, Fotocasa y Habitaclia. El trabajo de campo se realizó entre el 1 de septiembre y el 2 de febrero, apreciando en los tres servicios un mismo patrón de descenso generalizado y continuado de la oferta de vivienda en alquiler.

La caída más acusada se observa en Idealista. Dicho portal ha pasado de contar con 4.945 viviendas anunciadas al inicio del período analizado a apenas 3.053 en la actualidad, lo que se traduce en un desplome superior al 38%. El ajuste afecta tanto la evolución del alquiler de larga duración como el de temporada, siendo esta segunda categoría una que hasta finales de 2025 había servido de vía de escape frente al control de precios, pero que también ha sido regulada por las autoridades autonómicas con un decreto que entró en vigor el pasado 29 de diciembre.

Los datos de Fotocasa resultan igualmente demoledores, puesto que acreditan un descenso de casi el 23%, desde las 6.145 viviendas disponibles del 1 de septiembre hasta las 4.754 unidades que se anunciaban el 2 de febrero. En cuanto a las cifras compartidas por Habitaclia, el número de ofertas para arriendo ascendía a 6.061 al comienzo del período de estudio, pero esta rúbrica había caído a 4.661 al final de la investigación, lo que supone un 23% menos.

Caída en el stock de viviendas

Si se agregan los datos de los tres portales, encontramos que el stock de vivienda disponible para alquilar en Barcelona ha caído de 17.151 unidades en septiembre de 2025 a 12.468 residencias en febrero de 2026. En cinco meses, se han evaporado 4.683 opciones y, con ello, la reducción en las propiedades que están al alcance de quienes buscan piso para alquilar se ha situado en el 27%.



Desde la patronal de propietarios de la localidad catalana apuntan a que la evolución observada en el mes de enero de 2026 confirma los temores expresados por el sector ante la nueva regulación referida a los alquileres de temporada. El decreto que entró en vigor a finales de diciembre obliga a aplicar los controles de precios a estos arriendos, de modo que solamente algunos alquileres con fines vacacionales quedan al margen del control.

La respuesta de los propietarios

Como consecuencia, la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona denuncia que muchos propietarios han optado por retirar por completo sus inmuebles del mercado. En muchos casos, su decisión ha consistido en ponerlos a la venta, al considerar que el tope de precios resulta incompatible con la gestión económica y rentable de sus pisos. Otros han preferido esperar, ante la incertidumbre sobre la aplicación efectiva de la norma. El impacto agregado se conocerá en cuestión de semanas, pero apunta en la misma dirección que la trayectoria general del mercado de alquiler.