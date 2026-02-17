Pedro Sánchez presentó este lunes su nuevo fondo España Crece, que se empeña en llamar "fondo soberano", con el que el Ejecutivo pretende movilizar hasta 120.000 millones de euros adicionales, combinando capital privado y deuda. En este contexto, explicó que el fondo estará gestionado por el Instituto de Crédito Oficial y contará con una dotación inicial de 10.500 millones de euros procedentes de los fondos Next Generation.

En este sentido, en su comparecencia de este lunes, Sánchez prometió también la ejecución de 23.000 millones de euros para construir 15.000 viviendas. Sin embargo, este anuncio es realmente un ‘brindis al sol’. Por ello, en Con Ánimo de Lucro hemos querido profundizar en el anuncio del Gobierno. Así, hemos contado con el vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, Alberto Nadal, que ha adelantado en exclusiva en esRadio que el PP va a pedir la comparecencia del presidente del ICO por el fondo soberano de Sánchez.

Concretamente, Nadal ha recordado que lo anunciado por el Gobierno no tiene nada que ver con un fondo soberano. "Los fondos soberanos lo tienen aquellos productores de materias primas, que saben que en algún momento se van a acabar, y que quieren invertir parte de esos beneficios de las materias primas para que siga existiendo una renta para sus ciudadanos". Así, ha subrayado que "España no tiene ninguna materia que vender al mundo y que se nos vaya a acabar".

De este modo, el vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP ha explicado que los fondos europeos destinados a España se dividían en 80.000 millones que eran transferencias –que se deben devolver en 2028– y otros 83.000 millones en préstamos. "El Gobierno es incapaz de gestionarlo y poner esos recursos en favor de la economía productiva", ha denunciado Nadal, que ha incidido en que, con este fondo, el Ejecutivo trata de colocar la parte de transferencias después de haber tenido que devolver 60.000 millones de la parte de los préstamos que no ha sabido ejecutar.

"El Gobierno nos dice que va a meter 10.000 millones de euros y que, de ellos, va a conseguir apalancar 120.000 millones", ha señalado Nadal, añadiendo que "esto es imposible; no hay ningún fondo del mundo en el que con 10.000 millones de euros se consigan apalancar 120.000 millones". Así, ha enfatizado que, además, el Gobierno quiere dedicar estos fondos, precisamente, a aquello a lo que no lo pudo destinar por no ser capaz de ejecutar la parte de los préstamos.

Con todo, en relación con su anuncio sobre vivienda, Nadal ha explicado que ya existían 4.000 millones que se habían dado al ICO para construir vivienda en el marco de los fondos europeos, de los cuales ha devuelto 3.250 millones. En este sentido, se preguntaba: "Si no ha sido capaz de ejecutar esos 4.000 millones para vivienda en todos estos años, ¿cómo nos vamos a creer que ahora va a ser una de las prioridades de un fondo muchísimo mayor y que van a ser capaces de ejecutar lo que en su momento fueron absolutamente incapaces". Precisamente por este motivo, Nadal ha adelantado en exclusiva que "hemos pedido al presidente del ICO la comparecencia urgente para que nos expliquen qué quieren hacer con 10.000 millones adicionales que aportan como capital del ICO para hacer lo que quieran".