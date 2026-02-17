Nuevo revés a Aagesen: las CCAA tumban su plan para prohibir la pesca de la angula

El Gobierno ha vuelto a quedarse sin apoyos para prohibir la pesca de la angula. La propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica de incluir a la anguila europea en el Catálogo Español de Especies Amenazadas como especie "En peligro de extinción" no ha logrado el respaldo necesario de las comunidades autónomas en el Comité de Flora y Fauna celebrado este martes. Es la tercera vez que el departamento que dirige la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, choca con el muro autonómico.

Desde el propio Ministerio admiten el revés y lamentan que las comunidades hayan rechazado de nuevo la medida "desoyendo el criterio científico y la evidencia del alarmante declive de la especie". La decisión impide que la propuesta pase a la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, paso clave para avanzar hacia una prohibición efectiva de la pesca y el consumo de angulas en España.

Bloqueo territorial

Según ha comunicado el Ministerio para la Transición Ecológica, Galicia, Asturias, Cantabria, Murcia, Comunidad Valenciana y Baleares se han mostrado contrarias a la propuesta. Otras comunidades —Cataluña, Navarra, La Rioja, Extremadura, Aragón, Castilla y León, Madrid, Castilla-La Mancha, País Vasco y Andalucía— han optado por no cerrar la puerta del todo, pero condicionan cualquier apoyo a la información adicional que se analice en un grupo de trabajo que se acaba de crear.

Ese grupo, acordado entre el Gobierno y las CCAA, servirá para estudiar con más detalle las causas del descenso de la anguila, evaluar los planes de gestión autonómicos ya en marcha y explorar posibles medidas adicionales. Un gesto de deshielo técnico que, de momento, no cambia el fondo del asunto: la prohibición total no pasa.

Aagesen promete insistir

Antes de la reunión, varias Comunidades Autónomas ya habían avanzado públicamente que votarían en contra de la propuesta del Gobierno. A pesar de ello, la ministra Sara Aagesen ha dejado claro que este tercer portazo no cambia sus intenciones.

"Lo hemos intentado tres veces, somos un ministerio resiliente y seguiremos intentándolo las veces que haga falta, anclándonos en el rigor y el conocimiento científico", afirmó.

Asturias: "España no puede ir sola"

El rechazo más claro vuelve a llegar desde el norte. Asturias considera "incoherente" que España actúe de forma unilateral mientras países como Francia o Portugal, con mayores volúmenes de capturas, no aplican medidas similares. El Principado defiende que su modelo de pesca de la angula es "sostenible, controlado y con alto cumplimiento normativo" y advierte de que una prohibición total podría tener un efecto perverso: desmantelar una actividad tradicional regulada y abrir la puerta al furtivismo, que sí ven como una amenaza real para la especie.

Cantabria y Galicia defienden sus planes

Cantabria también ha dejado claro su ‘no’. Rechaza "decisiones centralizadas que ignoran la realidad territorial" y reivindica los planes de gestión que, junto a otras comunidades del norte, aplica desde hace más de una década. Según la Consejería de Pesca, estas medidas —control del esfuerzo pesquero y lucha contra el furtivismo— han permitido mantener la actividad dentro de parámetros de sostenibilidad, con indicadores positivos.

En Galicia, la conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha acusado al Gobierno de "falta de lealtad institucional" por retomar la iniciativa sin nuevos informes técnicos. En la comunidad hay planes específicos en las rías de Vigo, Arousa y Ferrol que afectan de lleno a cofradías como Arcade, Carril y Ferrol, con decenas de embarcaciones implicadas. El Ejecutivo gallego subraya que las medidas se han endurecido en los últimos años y que una prohibición total tendría un impacto directo en estas economías locales.

Baleares y Comunidad Valenciana piden otro enfoque

Baleares, donde no existe pesca profesional de anguila y la recreativa ya está prohibida, ha votado también en contra. El Govern considera que el declive de la especie se explica sobre todo por la pérdida de hábitat y las barreras en los ríos, más que por la actividad pesquera, y apuesta por centrar los esfuerzos en la recuperación de los ecosistemas y la conectividad fluvial.

La Comunidad Valenciana, por su parte, se muestra más abierta a buscar un equilibrio. Aunque espera más información del Ministerio, defiende compatibilizar la protección de la especie con una pesca muy limitada, como la que ya se aplica en la Albufera, donde solo una cofradía está autorizada a capturar anguila bajo estrictas condiciones.