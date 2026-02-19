El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, gastó 72.000 euros en su último viaje oficial a República Dominicana en 2023 para asistir a la XXVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. El mandatario llevó una comitiva de 31 personas al país caribeño, exceptuando al personal de seguridad. Libre Mercado ha tenido acceso en exclusiva a los documentos oficiales obtenidos mediante una solicitud de acceso a la información pública presentada al amparo de la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. La resolución que concede parcialmente los datos fue firmada por Isabel León Palacios, la directora del Departamento de Coordinación Técnica y Jurídica de la Presidencia del Gobierno.

Coste total y fechas del desplazamiento

El desembolso ascendió exactamente a 72.054,10 euros, según la información facilitada por la Presidencia del Gobierno tras la petición de transparencia. Este monto corresponde al viaje oficial realizado los días 24 y 26 de marzo de 2023, con llegada a Santo Domingo el viernes 24 y participación principal en la cumbre el sábado 25 y el domingo 26.

Durante la jornada del 24 de marzo, Sánchez, proveniente de una reunión del Consejo Europeo en Bruselas, aterrizó en la capital dominicana y asistió a una cena oficial en el Museo Trampolín junto a José Manuel Albares, ministro de Exteriores, Felipe VI y otros jefes de Estado y de Gobierno como el anfitrión, Luis Abinader, Marcelo Rebelo de Sousa, de Portugal, Alberto Fernández, de Argentina, Gabriel Boric, de Chile, Gustavo Petro,de Colombia, Xiomara Castro, de Honduras, Guillermo Lasso, de Ecuador, Mario Abdo Benítez, de Paraguay, Luis Lacalle, de Uruguay, Luis Arce, de Bolivia, Miguel Díaz-Canel, de Cuba y Ralph Gonsalves, primer ministro de San Vicente y las Granadinas.

El sábado 25 se desarrolló la sesión plenaria de la cumbre, donde el jefe del Ejecutivo intervino para defender una Iberoamérica más estratégica, con voz propia y una relación reforzada con la Unión Europea, en beneficio mutuo de ambas regiones. El lema del encuentro fue "Juntos por una Iberoamérica justa y sostenible". La agenda incluyó debates sobre seguridad alimentaria, retos medioambientales y cooperación multilateral, con participación junto al Rey Felipe VI y otros mandatarios. Durante el último día, Sánchez mantuvo una reunión matutina con el presidente de la República en su palacio residencial.

Aspectos sin respuesta en la resolución

Moncloa no ha facilitado varios extremos solicitados en la petición inicial. No se ha desglosado el coste por conceptos como transporte, desplazamientos terrestres, dietas de manutención, o alojamiento. No se han proporcionado los nombres de los hoteles donde se hospedaron los miembros, ni el coste de las habitaciones desglosado por persona. Tampoco se han remitido copias de tickets de restaurantes, ni se ha especificado en qué establecimientos se realizaron las comidas, si existieron gastos adicionales de representación, su cuantía o destino. No se menciona la recepción de regalos institucionales, su descripción, valor monetario o inexistencia de los mismos. Finalmente, no se han aclarado si hubo sobrecostes por modificaciones de última hora en el programa, ni qué gastos cubrió el país anfitrión.

Composición de la delegación oficial

La comitiva oficial estuvo integrada por 31 personas, excluyendo expresamente al personal de seguridad, según el anexo facilitado en la resolución posterior que atendió una petición complementaria. El listado incluye al propio Pedro Sánchez Pérez-Castejón, presidente del Gobierno, acompañado por su esposa, Begoña Gómez Fernández. Entre los altos cargos figuran Juan Fernández Trigo, secretario de Estado para Iberoamérica, Caribe y el Español en el Mundo; Manuel de la Rocha Rubí, secretario general de Asuntos Económicos y G-20; Emma Aparici Vázquez de Parga, directora del Departamento de Asuntos Exteriores de la Presidencia del Gobierno; Jorge Mijangos Blanco, director del Departamento de Protocolo de la Presidencia del Gobierno; Carmen Pérez Pérez, directora del Departamento de Información Internacional de la Secretaría de Estado de Comunicación; Antón Leis García, director de la AECID; Enrique Erik Yturriaga Saldanha, director general para Iberoamérica y Caribe del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; Carlos Abella y de Arístegui, embajador en Misión Especial para las Cumbres Iberoamericanas y los Espacios Iberoamericano; Laura Oroz Ulibarri, directora para América Latina y el Caribe de la AECID; Valentín Carrera Boleas, jefe de la Unidad de Logística Informativa de la Secretaría de Estado de Comunicación; Miguel Quintario Tomeo, subdirector del Departamento de Protocolo de Presidencia del Gobierno; Juan Ramón Bedmar Díaz, subdirector adjunto de la Subdirección General de Información Internacional de la Secretaría de Estado de Comunicación; Guillermo Martín, Dirección Adjunta del Gabinete de la Presidencia del Gobierno; Raúl Díaz Silva, Secretaría General de la Presidencia del Gobierno; Ana Manzano Peral, Gabinete de la Presidencia del Gobierno; Ricardo González Peña, consejero de la Embajada de España en República Dominicana; Víctor Murcia, Secretaría General de la Presidencia del Gobierno; Vega Solana Giménez, Departamento de Asuntos Exteriores de la Presidencia del Gobierno; Victoria Eva Mendoza Giraldo, Departamento de Asuntos Exteriores del Gabinete de la Presidencia del Gobierno; María Magdalena Pérez López, Unidad de Logística Informativa de la Secretaría de Estado de Comunicación; Alexandra Gil Polo, Departamento de Información Internacional de la Secretaría de Estado de Comunicación; Fulgencio Sánchez Pérez, Departamento de Protocolo de la Presidencia del Gobierno; Teresa Ortiz Serrano, Departamento de Protocolo de la Presidencia del Gobierno.Además, formaron parte seis empleados públicos que desempeñaban funciones diversas en comunicación y protocolo. La Presidencia precisó que se trata de personas que ocupaban puestos de alta responsabilidad, alto nivel jerárquico o nivel 28 o superior en la relación de puestos de trabajo.

Estos datos permiten conocer con detalle la dimensión del desplazamiento oficial, aunque persisten lagunas en los aspectos económicos desglosados y en otros elementos operativos del viaje.