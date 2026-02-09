Menú
Política

Begoña Gómez sigue negándose a entregar el pasaporte al juez Peinado para evitar que se conozcan sus viajes

El sumario revela un bloqueo pleno de la esposa del líder del PSOE, que evita aportar datos sobre su movilidad exterior ante el magistrado.

El sumario revela un bloqueo pleno de la esposa del líder del PSOE, que evita aportar datos sobre su movilidad exterior ante el magistrado.
Europa Press

El juez Peinado se está encontrando con un rechazo permanente a su labor de instrucción por parte de la mujer del presidente del Gobierno. Begoña Gómez no ha querido entregar el pasaporte para que no se conozcan los sitios a los que ha viajado y el magistrado ha dejado constancia de ello en el sumario del caso. Todo ello, en medio de un polémico debate sobre si ha viajado o no a República Dominicana en un número elevado de ocasiones.

De qué se acusa a Begoña Gómez

La mujer del presidente consiguió una cátedra sin tener siquiera título universitario y tras llamar a La Moncloa al rector de la Complutense, Joaquín Goyache. Para solucionar ese problema le completó el máster y la cátedra un empresario, Juan Carlos Barrabés, que recibió dos cartas de recomendación para concursos públicos firmadas por la misma mujer del presidente. Acto seguido, una de las empresas de Barrabés, Innova Next, multiplicó por 141 sus ingresos por concursos públicos.

Un cargo dependiente de la Presidencia de su marido, Cristina Álvarez, se dedicó a hacer gestiones de los negocios de Begoña Gómez. Es más, pidió dinero desde Presidencia para patrocinios de la mujer del presidente. La asesora es amiga suya y la metió en Presidencia como directora de Programa de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno de su marido. Begoña Gómez dijo que el contacto de su asesora autoasignada con la Complutense fueron contados favores excepcionales. Y hubo más de 230 mails. Un amigo personal del presidente, David Sanza, se sumó a las peticiones de dinero para los negocios de Begoña Gómez.

El propio Sánchez envió agradecimientos a los pagadores de su mujer con el texto "tomo conocimiento" de su apoyo y "agradeceré su sensibilidad". Uno de ellos, la Organización Mundial de Turismo, recibió una sede gratis de manos de Sánchez justo cuando impulsó los negocios de su mujer. La OMT se llevó de viajes de negocios a la mujer de Sánchez y le buscó contratos con ministros de países africanos subvencionados por Sánchez.

Sánchez promovió el rescate a una aerolínea (Air Europa) tras verse su mujer con ellos. El rescate se ralentizó en agosto, con la administración a medio gas como todos los años. Pero Javier Hidalgo, responsable de Air Europa, llamó a Begoña Gómez y en cinco días Sánchez confirmó a José Luis Ábalos la ayuda. Sánchez presidió personalmente el consejo de ministros que autorizó ese rescate, pese a las vinculaciones con su mujer, y lo hizo tras elevarse la cifra de la ayuda desde los 400 millones de euros iniciales hasta los 475 millones finales. Esa aerolínea creó una filial, Wakalua, y patrocinó desde ella gastos de los negocios de Begoña Gómez.

La misma mujer del presidente tuvo reuniones con cargos del Gobierno para hacer negocios con las subvenciones de la España vaciada que da el Gobierno de su marido. Tuvo esas reuniones con una vicepresidenta de su marido, Teresa Ribera, que, acto seguido, fue premiada como vicepresidenta de la UE. Tras negociar subvenciones de Teresa Ribera, Begoña Gómez entró en un entramado societario (El Hueco) con ramificaciones en República Dominicana.

Begoña Gómez montó una sociedad con la que asesoraba para conseguir los fondos de la UE que tramitaba el Gobierno de su marido. La mujer del presidente se hizo con un software gratis elaborado por empresas dependientes de las decisiones del Gobierno de Pedro Sánchez.

Tras abrirse la causa judicial, patrocinadores y universidades cerraron el máster y la cátedra de Begoña Gómez a toda prisa por falta de alumnos.

El documento judicial incorporado al sumario –que hoy publica Libertad Digital– deja constancia de esa oposición de la mujer del presidente a la entrega de su pasaporte.

caso-begona-gomez-06022026.jpeg
Documento policial del caso de Begoña Gómez

"En relación con su escrito de referencia en el que se interesaba a la Unidad de Policía Judicial Adscrita a los Juzgados del Cuerpo Nacional de Policía, para que se informe sobre las gestiones realizadas y la respuesta obtenida hasta el día de hoy del requerimiento realizado a las investigadas Doña Begoña Gómez Fernández, y Doña María Cristina Álvarez Rodríguez, para que hiciesen entrega de los pasaportes expedidos a su nombre, se participa que": "En fecha de 11 de noviembre se informó mediante Oficio a su Juzgado de la remisión del requerimiento del Oficio recibido por parte de su Juzgado de fecha de 7 de noviembre, dirigido a las investigadas referenciadas más arriba y por parte de las mismas se trasladó a esta Unidad que de tal requerimiento se daría traslado a su defensa jurídica. A fecha del presente, no se ha recibido respuesta y por lo tanto no existe novedad al respecto". Traducido: bloqueo pleno.

Begoña Gómez evitó declarar por desplazamiento

Hay que recordar que el pasado mes de noviembre el titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, excusó a Begoña Gómez de su comparecencia en el Juzgado, por coincidir con su asistencia a un acto oficial fuera de España en esa fecha, y en su lugar acordó que el letrado de la Administración de Justicia se desplazara el día 21 de noviembre al complejo del Palacio Presidencial de la Moncloa con el fin de hacerle entrega de la querella admitida por este juzgado el pasado 28 de octubre, entrega que iba a haber tenido lugar el 18 de noviembre.

Relacionado

A su vez, el juzgado citó ese mes de noviembre a Begoña Gómez para que, asistida de abogado, compareciera a declarar en calidad de investigada más tarde: el 18 de diciembre.

La acusación popular reclama medidas cautelares

Por esas fechas, las acusaciones populares ya estaban reclamando, no la entrega del pasaporte con motivos informativos de los viajes realizados, sino la entrega física del pasaporte al Juzgado para evitar un posible riesgo de fuga, cuestión a la que el juez se negó.

De hecho, el juzgado desestimó la solicitud de la medida cautelar solicitada por las acusaciones populares consistente en la prohibición de salida de Begoña Gómez del territorio nacional y retirada del pasaporte, ya que, "en el presente supuesto es difícilmente contemplable que (la investigada) pretenda eludir la acción de la justicia y residir en cualquier otro país, con carácter prolongado en el tiempo", lo que hacía innecesaria y desproporcionada la adopción de la medida cautelar, según el magistrado.

Temas

En España

    Servicios

    • Radarbot
    • Curso
    • Inversión
    • Securitas
    • Buena Vida
    • Reloj