Begoña Gómez sigue negándose a entregar el pasaporte al juez Peinado para evitar que se conozcan sus viajes

El juez Peinado se está encontrando con un rechazo permanente a su labor de instrucción por parte de la mujer del presidente del Gobierno. Begoña Gómez no ha querido entregar el pasaporte para que no se conozcan los sitios a los que ha viajado y el magistrado ha dejado constancia de ello en el sumario del caso. Todo ello, en medio de un polémico debate sobre si ha viajado o no a República Dominicana en un número elevado de ocasiones.

El documento judicial incorporado al sumario –que hoy publica Libertad Digital– deja constancia de esa oposición de la mujer del presidente a la entrega de su pasaporte.

Documento policial del caso de Begoña Gómez

"En relación con su escrito de referencia en el que se interesaba a la Unidad de Policía Judicial Adscrita a los Juzgados del Cuerpo Nacional de Policía, para que se informe sobre las gestiones realizadas y la respuesta obtenida hasta el día de hoy del requerimiento realizado a las investigadas Doña Begoña Gómez Fernández, y Doña María Cristina Álvarez Rodríguez, para que hiciesen entrega de los pasaportes expedidos a su nombre, se participa que": "En fecha de 11 de noviembre se informó mediante Oficio a su Juzgado de la remisión del requerimiento del Oficio recibido por parte de su Juzgado de fecha de 7 de noviembre, dirigido a las investigadas referenciadas más arriba y por parte de las mismas se trasladó a esta Unidad que de tal requerimiento se daría traslado a su defensa jurídica. A fecha del presente, no se ha recibido respuesta y por lo tanto no existe novedad al respecto". Traducido: bloqueo pleno.

Begoña Gómez evitó declarar por desplazamiento

Hay que recordar que el pasado mes de noviembre el titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, excusó a Begoña Gómez de su comparecencia en el Juzgado, por coincidir con su asistencia a un acto oficial fuera de España en esa fecha, y en su lugar acordó que el letrado de la Administración de Justicia se desplazara el día 21 de noviembre al complejo del Palacio Presidencial de la Moncloa con el fin de hacerle entrega de la querella admitida por este juzgado el pasado 28 de octubre, entrega que iba a haber tenido lugar el 18 de noviembre.

A su vez, el juzgado citó ese mes de noviembre a Begoña Gómez para que, asistida de abogado, compareciera a declarar en calidad de investigada más tarde: el 18 de diciembre.

La acusación popular reclama medidas cautelares

Por esas fechas, las acusaciones populares ya estaban reclamando, no la entrega del pasaporte con motivos informativos de los viajes realizados, sino la entrega física del pasaporte al Juzgado para evitar un posible riesgo de fuga, cuestión a la que el juez se negó.

De hecho, el juzgado desestimó la solicitud de la medida cautelar solicitada por las acusaciones populares consistente en la prohibición de salida de Begoña Gómez del territorio nacional y retirada del pasaporte, ya que, "en el presente supuesto es difícilmente contemplable que (la investigada) pretenda eludir la acción de la justicia y residir en cualquier otro país, con carácter prolongado en el tiempo", lo que hacía innecesaria y desproporcionada la adopción de la medida cautelar, según el magistrado.