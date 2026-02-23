El "Efecto Punch": el famoso peluche comienza a agotarse en las tiendas de Ikea

La historia de Punch, el macaco del Zoológico de Ichikawa que sobrevivió al rechazo materno gracias a un muñeco de trapo, ha traspasado las fronteras de la etología para convertirse en un éxito comercial sin precedentes. El "escudo emocional" que permitió al pequeño primate reintegrarse en su manada tiene nombre propio: DJUNGELSKOG, un peluche de orangután de la multinacional sueca IKEA que se ha agotado en diversas superficies tras conocerse su papel vital en la supervivencia del animal.

Un diseño pensado para el abrazo

El éxito del peluche entre los expertos en fauna no es casual. El modelo DJUNGELSKOG, diseñado por Ann-Cathrine Sigrid Ståhlberg, cuenta con cierres de contacto en manos y pies, lo que permite que el muñeco se cuelgue de la cintura o la espalda, simulando el agarre natural de los simios en la selva. Esta característica fue clave para que Punch, nacido en julio de 2025, pudiera reducir sus niveles de cortisol al sentir un contacto físico constante, similar al que le habría proporcionado su madre biológica.

16,99€

A un precio de 16,99 euros, este orangután de felpa destaca no solo por su realismo, sino por su fabricación responsable. El relleno está compuesto al 100% por poliéster de fibra hueca reciclado, cumpliendo con los estándares de seguridad del marcado CE. Su resistencia permite el lavado a máquina hasta 40°C, una ventaja higiénica fundamental tanto para niños a partir de 18 meses como para su uso en entornos controlados de cría artificial en zoológicos de todo el mundo.

El "Efecto Punch" en las tiendas

Desde que se hiciera público en febrero de 2026 que la manada de macacos ha aceptado finalmente a Punch, el interés por el peluche se ha disparado. En centros como IKEA Goya, la disponibilidad ha fluctuado debido a la alta demanda de usuarios que buscan el "peluche del mono viral". El "Efecto Punch" ha provocado que el stock de este peluche comience a resentirse en los centros de IKEA en España. Según los últimos datos de disponibilidad, el producto se encuentra actualmente agotado en las tiendas de Valladolid, Gran Via L'Hospitalet y Diagonal (Barcelona). En la tienda urbana de Glòries y en centros de Madrid como Ensanche de Vallecas, Alcorcón o San Sebastián de los Reyes, todavía hay existencias.