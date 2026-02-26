El 30 por ciento de los coches españoles tienen más de 20 años

Un nuevo estudio certifica el paulatino envejecimiento del parque automovilístico español. La edad media de los turismos en nuestro país ascendió a 14,6 años, frente a los 12,3 de la media europea, según el informe relativo a 2025 elaborado por la patronal automovilística española, Anfac, e Ideauto. En 2010, la edad media era de sólo 9,2 años.

Esa tendencia ascendente viene acompañada de otras cifras significativas. Crece el número de vehículos en nuestras carreteras un 1,3% hasta alcanzar la cifra de 31.706.927 unidades pero también sube el porcentaje de vehículos de más de 20 años: según el documento, ascienden a 9,28 millones de unidades con un 29,3 por ciento del total.

Mientras, los automóviles a partir de 10 años de antigüedad son los más numerosos, con un 62 por ciento del parque. Los vehículos nuevos, de menos de 5 años, representan el 17,3 por ciento del parque aunque suben un 6,7 por ciento respecto a 2025.

En cuanto a las etiquetas ambientales, los vehículos sin distintivo han descendido un 7,8%, pero son todavía 7,75 millones de unidades, el 24,5% del parque móvil. Mientras, los vehículos con Etiqueta Cero suben el 50,9% aunque su presencia total, señala la patronal, sigue siendo testimonial con un 2,3% de cuota. Por su parte, la etiqueta ECO está presente en el 7,3% de los vehículos en España tras crecer un 29,1% en el último año.

El diésel continúa siendo la principal fuente de energía de los vehículos españoles: propulsan 18.098.867 unidades, 57,1% del parque, aunque bajan un 1,8% respecto a 2025. Los vehículos de gasolina representan el 33,2% y los electrificados (eléctricos e híbridos enchufables) suman 746.510 unidades. Suponen aún un 2,4% del parque total.

Fijándonos sólo en los turismos, un 50,3 por ciento son diésel; un 38,6 por ciento gasolina; un 7,7 por ciento son híbridos no enchufables y un 2,6 por ciento son eléctricos e híbridos enchufables, algo menos de 700.000 unidades.