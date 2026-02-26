La UE avisa a Sánchez: el Gobierno debe garantizar la independencia de la AIReF

Una de las pocas instituciones que no ha logrado colonizar Pedro Sánchez es la AIReF, que en distintos informes recientes pone en duda algunas de las grandes líneas maestras que está siguiendo en la materia económica el Gobierno, como es el caso del IMV. Eso no implica, no obstante, que no hayan existido presiones sobre la institución. De hecho, la presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, ha llegado a denunciar que el Gobierno "merma la capacidad de supervisión independiente" del organismo. Ahora estas quejas han llegado a la Comisión Europea, que insta al Ejecutivo a garantizar la AIReF.

Independencia de la AIReF

En una pregunta parlamentaria registrada el pasado mes de noviembre, presentada conjuntamente por Dolors Montserrat y Fernando Navarrete Rojas, se explica que la AIReF "advierte públicamente de que el Gobierno está comprometiendo su independencia imponiéndole un nuevo examen sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones fuera del calendario legal, bajo una fórmula que no se ajusta a su propia Ley Orgánica". De este modo, se incide en que "la institución sostiene que el encargo está mal planteado y supone un uso «privativo» de sus recursos que afecta a su capacidad para supervisar con objetividad a todas las Administraciones".

En este sentido, el Partido Popular Europeo señalaba que la AIReF "recuerda que el Gobierno ya condicionó el informe anterior mediante cambios metodológicos que generaron el malestar de la Comisión Europea", subrayando que el organismo que preside Cristina Herrero "considera que este nuevo mandato no solo es jurídicamente cuestionable, sino que podría convertirla en una «agencia del Estado», comprometiendo el estándar de gobernanza fiscal exigido por la UE".

De este modo, se preguntaba la Comisión Europea si valora que el nuevo encargo del Gobierno español a la AIReF respeta los principios de independencia y funcionamiento de las instituciones fiscales independientes exigidos por el marco fiscal europeo. Además, se instaba a la Comisión a aclarar si prevé solicitar explicaciones al Gobierno español sobre el posible uso indebido de la AIReF y sobre el impacto que esta situación puede tener en la credibilidad de las evaluaciones vinculadas al plan de recuperación y a la sostenibilidad del sistema de pensiones.

Así las cosas, hace tan solo unos días, el comisario de Economía de la UE, Valdis Dombrovskis, recuerda que "la Directiva sobre los requisitos aplicables a los marcos presupuestarios de los Estados miembros, en su versión modificada en abril de 2024, garantiza la independencia de las autoridades fiscales nacionales, como complemento de las garantías de la independencia". De hecho, destaca que "los Estados miembros debían haber transpuesto las disposiciones nuevas o modificadas de la Directiva antes del cierre del año 2025", señalando además que "la Comisión comprobará esta transposición en 2026".

En este sentido, el comisario de Economía de la UE recuerda que "la normativa vigente de la UE impone a las autoridades españolas la obligación, (...), de velar por que su Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal sea autónoma y tenga los recursos necesarios para el desempeño de sus funciones". Al respecto, en la respuesta se aclara también que "en el contexto de la siguiente solicitud de pago que se presente en el marco del plan de recuperación y resiliencia, la Comisión verificará el cumplimiento continuo de los compromisos en materia de pensiones".