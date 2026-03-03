La realidad de los datos del paro en febrero: 85.772 empleos públicos más y más paro juvenil

Un mes más, los datos del mercado laboral de febrero no son nada buenos, pese a la apariencia inicial, porque si quitamos el barniz superficial y profundizamos, observamos que prosigue la mala tendencia.

Sube el paro y la afiliación tiene un comportamiento notablemente peor que en los últimos meses de febrero. Además, bajan los contratos realizados en términos intermensuales, un 3,83%, gran parte del empleo creado interanualmente es empleo público y el dato intermensual de autónomos es el peor febrero de los últimos años. Además, se destruyen empresas en términos intermensuales.

El paro sube en 3.582 personas en términos intermensuales. Es el peor febrero de los últimos cinco años y el segundo peor de los últimos trece. En términos interanuales, es el cuarto peor registro de un mes de febrero de los últimos trece ejercicios.

Además, si no se comporta peor interanualmente se debe a que Andalucía lidera la bajada de paro interanual, con 56.000 parados menos, con Valencia en segunda posición, con 21.878 menos.

Por su parte, los contratos indefinidos a tiempo completo bajan un 2,02% en términos intermensuales. Además, más de la mitad (un 53,51%) de los contratos indefinidos del mes son o a tiempo parcial o fijos-discontinuos.

De hecho, España sigue liderando, tristemente el desempleo en la UE y el paro juvenil, siendo una de las economías con mayor tasa de desempleo.

Por su parte, el desempleo entre los jóvenes aumenta en 8.516 personas, y no mejora el ya de por sí mal dato de desempleo juvenil, en el que, lamentablemente, sigue siendo uno de los más elevados de la UE.

El paro, baja en el sector construcción (-2.140); industria, (-1.122); y agricultura (-575), pero sube en servicios (+1.158), el sector más importante de la economía, que acumula más incremento de parados que la media total; y agricultura (+881). El grupo "sin empleo anterior" aumenta en 6.263 personas. Aumenta el desempleo femenino en 4.130 personas y el masculino baja en 546 personas.

Por otra parte, en afiliación intermensual es el peor mes de febrero de los últimos tres ejercicios, al aumentar en 97.004 afiliados. En cuanto a la afiliación interanual, es el peor peor dato de un mes de febrero de los últimos cinco años.

Además, de esos afiliados interanuales creados en el conjunto nacional, 85.772 son nuevos empleos públicos, no creados por la actividad económica productiva del mercado, con lo que cada vez la creación de empleo va dependiendo más del empleo público.

Si ya se notaba en los últimos meses una cierta desaceleración en el mercado laboral, en los meses de agosto y septiembre dicha desaceleración fue ya muy intensa en términos interanuales, pese a la temporada de verano, favorable al mismo, especialmente en agosto, desaceleración que se confirmó en octubre y noviembre, que no supuso una mejora real con los datos de diciembre, y que con los de enero se confirmó una mala evolución, con fuerte destrucción de empleo, aumento del paro y caída del número de contratos, en febrero no remonta.

Madrid lidera el dato interanual de afiliación en febrero, con 106.943 afiliados nuevos, con Valencia en segundo lugar, con 76.705 afiliados más.

Además, el último día de mes se perdieron 31.447 afiliados en febrero.

Desde febrero de 2020 hay 47.260 empresas menos, perdiéndose 7.288 empresas intermensualmente en enero (último dato disponible). Sigue habiendo 11.658 trabajadores en ERTE, casi 2.000 más que el mes anterior.

Dato final de paro registrado: 2.442.646 parados.

Dato final de afiliación a la Seguridad Social: 21.670.636.

Por tanto, son malos datos:

Crece el paro.

Caen los contratos indefinidos a tiempo completo en términos intermensuales.

Más de la mitad de los contratos indefinidos son a tiempo parcial o fijos-discontinuos, que da muestra de una menor calidad en el empleo.

Los datos intermensuales de paro son los peores de un mes de febrero de los últimos cinco años y los segundos peores de los últimos trece.

Los datos interanuales de paro son los cuartos peores de un mes de febrero de los últimos trece años.

Aumenta el paro juvenil y en el sector servicios.

Los afiliados a la Seguridad Social en términos intermensuales son los peores de un mes de febrero de los últimos tres años.

Los afiliados a la Seguridad Social en términos interanuales son los peores de un mes de febrero de los últimos cinco años.

Los datos intermensuales de autónomos son los peores de un mes de febrero de los últimos tres años.

España sigue teniendo una de las tasas de paro mayores de la UE, tanto general como juvenil

El empleo público cada vez más impulsa el aumento de afiliación, en detrimento de la economía productiva, empleo que no es fruto de un crecimiento sostenible, sino sostenido.

La economía española necesita una flexibilización del mercado de trabajo, no poner trabas que dificulten la contratación, como la pretendida reducción de jornada, que sólo puede provocar el cierre de empresas por no soportar el aumento de costes, o el aumento intenso del salario mínimo, del que las empresas ya han alertado que provocará el cierre de muchas de ellas.