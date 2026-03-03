Más de 3,2 millones de personas ya viven de prestaciones no contributivas en España

Durante las últimas semanas, en Libre Mercado hemos ofrecido una cobertura especial al Ingreso Mínimo Vital (IMV), en la que hemos detallado cuántas personas ya se benefician de esta ayuda, el coste que supone para el contribuyente y qué otras prestaciones se pueden cobrar simultáneamente, entre otras cuestiones. Sin embargo, un tema que apenas se ha tratado es la cuantificación del número de personas que se benefician de una prestación no contributiva, algo que vamos a abordar en este artículo.

Como decimos, ya en otra ocasión pudimos analizar el número de personas que se beneficiaban del IMV y de las Rentas Mínimas de Inserción (RMI), una cifra que rondaba los 2,8 millones de personas. Hay que recordar que una cosa es beneficiarse de una ayuda y otra distinta ser el perceptor o titular de la ayuda. El titular de IMV puede ser un padre o una madre, pero toda la familia que vive en el hogar se beneficia de dicha prestación.

¿Cuántas personas en España se benefician?

Es necesario aclarar el significado de prestación no contributiva: se trata de una ayuda otorgada por el Estado para la que no es condición necesaria el haber contribuido con anterioridad. Por ejemplo, para cobrar el IMV no se requiere que el perceptor haya trabajado previamente, lo mismo ocurre con las pensiones no contributivas. Esto no implica que una persona que cobre la pensión no contributiva no haya trabajado o cotizado nunca, ya que esta prestación se otorga a quienes no han cotizado los 15 años mínimos para cobrar una prestación contributiva.

Conocer con exactitud cuántas personas se benefician de una prestación no contributiva en España no es tarea sencilla. Mientras que hay prestaciones como el IMV o la RMI que sí especifican el número de personas que se benefician de esta ayuda, no ocurre lo mismo para aquellas personas que cobran una pensión de jubilación o invalidez no contributiva, aunque se puede entender que el perceptor y el beneficiario de esta ayuda es la misma persona.

Más de 3,2 millones de beneficiarios

Así pues, y teniendo en cuenta los datos más actualizados a nuestra disposición, si sumamos el número de beneficiarios del IMV y de la RMI, junto con los perceptores de pensiones (jubilación e invalidez) no contributivas, tenemos que hay al menos 3,28 millones de personas en España que se benefician de una prestación no contributiva. En concreto:

En total: 3.286.753 se benefician de una prestación no contributiva en nuestro país.

Un coste de más de 10.000 millones de euros

En cuanto al coste de todo esto, en 2025 el IMV supuso aproximadamente 5.047 millones de euros; la RMI tuvo en 2024 un coste de 1.572 millones de euros; las pensiones de jubilación no contributivas tuvieron un coste de 2.295 millones de euros en 2025, y las pensiones de invalidez no contributivas costaron en 2025 un total de 1.445 millones de euros. En suma, tenemos que todas estas ayudas representaron un gasto total de 10.359 millones de euros.

En definitiva, vemos que más de 3,2 millones de personas en España se benefician actualmente de una prestación para la que no ha sido necesario haber cotizado previamente, una cifra que no solo no parece destinada a reducirse, sino que todo indica que seguirá aumentando tal y como desea el Gobierno de Pedro Sánchez.