Un fontanero factura 950 euros en seis horas tras atender a tres clientes en España

Emanuele, un fontanero italiano afincado en España, ha desglosado la facturación de una jornada laboral de apenas seis horas en la que ha alcanzado los 950 euros. El profesional comenzó su actividad a las 10:00 horas y finalizó a las 16:00 horas tras completar tres avisos de distinta complejidad técnica en los que realizó el montaje de un calentador de gas, un desatasco y la sustitución de un termo eléctrico.

Instalación de gas y desatascos

La primera intervención de la mañana consistió en la sustitución de un calentador de gas con dos décadas de antigüedad. Tras realizar las pruebas de combustión y soldar una nueva toma para la salida de humos, el operario confirmó que el coste del servicio ascendió a 350 euros con IVA incluido de los que Hacienda cobrará su parte correspondiente. En este caso, el cliente ya disponía del aparato, por lo que el importe corresponde íntegramente a la mano de obra de la instalación.

Posteriormente, el profesional se desplazó para solucionar un problema en una red de tuberías. El trabajo consistió en el desmontaje del sifón y el uso de maquinaria específica para liberar una de las líneas obstruidas. Tras verificar la ausencia de fugas, Emanuele facturó 170 euros (140 euros de base imponible más IVA) por este desatasco.

El reto del quinto sin ascensor

La última fase de la jornada laboral estuvo marcada por la sustitución de un termo eléctrico de 80 litros que había reventado. El operario tuvo que realizar el vaciado del dispositivo antiguo mediante un tubo de PVC antes de proceder a bajarlo por las escaleras de una finca de cinco plantas sin ascensor.

A pesar del esfuerzo físico de subir el nuevo equipo a pie, la instalación se completó conectando los nuevos latiguillos y la válvula de seguridad. Al término de este tercer servicio, la facturación total del día escaló hasta los 950 euros también con IVA incluido, por lo que Hacienda es una de las ganadoras de la jornada de este profesional.