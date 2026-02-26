Los autónomos vuelven a la calle el 2 de marzo contra el abandono institucional

El colectivo de los trabajadores por cuenta propia ha dicho basta. La Plataforma por la Dignidad de los Autónomos 30N ha formalizado la convocatoria de una nueva jornada de movilizaciones en todo el territorio nacional para el próximo lunes 2 de marzo. El movimiento, que ya demostró su capacidad de convocatoria el pasado mes de noviembre, regresa a las calles para denunciar una situación que califican de "extrema" y estructural.

A diferencia de otras organizaciones, la Plataforma 30N se reivindica como un ente "ciudadano, horizontal e independiente". Eduardo Cosmea, coordinador de comunicación nacional de la organización, es tajante al definir la naturaleza del grupo: "Estamos desvinculados de cualquier sigla política o partidista", ha señalado en Kilómetro Cero. El objetivo es dar voz a un problema que afecta al pequeño comercio y a los servicios de proximidad, pilares del tejido económico que, según denuncian, están siendo desmantelados por la falta de apoyo institucional.

Récord de autónomos bajo presión máxima

La movilización se produce en un contexto de cifras contradictorias. España cuenta actualmente con aproximadamente 3,4 millones de personas registradas en el RETA, lo que supone un máximo histórico.

Sin embargo, este 16% de la población ocupada denuncia que no recibe ayudas, sino que se enfrenta a una carrera de obstáculos constante. "No pedimos limosnas, reclamamos un trato equitativo y justo que no nos coloque palos en las ruedas permanentemente", señalan desde la plataforma.

Superar el éxito del 30 de noviembre

Las previsiones internas de la organización son optimistas de cara al 2 de marzo. Tras el éxito de la convocatoria previa, el número de ciudades participantes y de manifestantes se ha multiplicado.

El malestar es generalizado entre los autónomos de toda España, que ven en esta jornada una oportunidad clave para forzar un cambio en la interlocución con el Gobierno y defender la supervivencia del pequeño comercio frente a las cargas impositivas y burocráticas.