Un electricista autónomo en España ha compartido el desglose completo de los ingresos y gastos obtenidos en una única jornada laboral, mostrando la facturación total, los impuestos aplicados y el beneficio real de su actividad diaria.

Intervenciones y facturación

El día comenzó con 25 euros en gasoil antes de acudir al primer servicio: la sustitución de una vitrocerámica. Dicho aparato costó 410 euros y se vendió por 480, incluyendo 45 euros de mano de obra y cinco euros en consumibles.

Posteriormente, el profesional cambió una tapa de váter, hidromasaje y una válvula, además de un aireador, con precios que oscilaron entre 24 y 399 euros, y mano de obra de 10 a 99 euros. La suma de todas las operaciones del día dejó una facturación total de 1.562,54 euros.

Gastos e impuestos

Tras descontar el 21% de IVA, el importe disponible quedó en 1.291,40 euros. Los gastos en material, gasoil y otros consumibles sumaron 1.012,40 euros, dejando un margen bruto de 279,40 euros. Aplicando el 25% de IRPF, se destinaron 69,85 euros a impuestos, resultando en un beneficio neto de 209,55 euros por la jornada.

El electricista aclara que esta cifra no contempla la cuota de autónomos, seguros del vehículo, mantenimiento o vacaciones, lo que reduce aún más el beneficio real y refleja la complejidad de gestionar una actividad independiente.

Balance de la jornada

A lo largo del día, el profesional gestionó cada intervención con precisión, desde la venta de materiales hasta la instalación y desplazamientos. Su explicación aporta transparencia sobre la vida diaria de un trabajador independiente y la carga fiscal que enfrentan en España.

La jornada muestra la importancia de planificar y registrar gastos y beneficios, así como de conocer cómo afectan el IVA y el IRPF al margen final. La experiencia sirve para que otros autónomos comparen ingresos, costes y esfuerzo físico requerido en una jornada completa.

Un día de trabajo de un electricista autónomo genera ingresos elevados, pero los impuestos y gastos reducen notablemente el beneficio neto, mostrando el equilibrio que debe mantener entre facturación y ganancias reales.