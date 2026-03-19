Banco Santander se vuelca en la educación financiera con adolescentes en la Global Money Week

Desde 2015, cada mes de marzo es el elegido para celebrar la Global Money Week, una iniciativa global impulsada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en 170 países para promover la educación financiera desde edades tempranas y respaldada por el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa en su versión nacional.

En esta ocasión, el lema de la campaña es Habla de dinero. Es de buena educación y, como cada año, Banco Santander participa de manera muy activa con un completísimo programa que contempla más de 70 sesiones y talleres de educación financiera en colegios, institutos y otros centros de todo el país, incluida una protagonizada por el propio CEO de Santander España, Ignacio Juliá.

Educación financiera en el IES Humanes con alumnos de bachillerato 2.

La Global Money Week está dirigida especialmente a los más jóvenes. Como explica el propio Banco de España, la vida financiera de estos está repleta de decisiones, por ejemplo, cómo gestionar el primer sueldo o cómo controlar los gastos, pero también de inseguridades y dudas, generadas, en su mayor parte, por las posibles estafas a las que se exponen.

En muchas ocasiones —explican— hablar de dinero continúa siendo un tema tabú y el objetivo de esta iniciativa no es otro que promover el diálogo sobre las finanzas personales para fomentar hábitos saludables, evitar tropiezos y sentar las bases hacia el bienestar financiero.

Un taller impartido por el CEO de Santander España

A lo largo de estos días, Banco Santander, a través de su programa Finanzas para Mortales está impartiendo sesiones presenciales en colegios, institutos y entidades sociales de todo el país destinadas a colectivos financieramente vulnerables con un programa centrado en promover la educación financiera desde edades tempranas, atendiendo a sus principales necesidades. Una de ellas ha estado protagonizada por Ignacio Juliá, CEO de Santander España, que ha cambiado durante unas horas la oficina por el aula para impartir una sesión de educación financiera a estudiantes de secundaria en un colegio de Madrid.

Durante esta clase tan especial, los alumnos revisan conceptos clave como el ahorro, la planificación financiera, la toma de decisiones, el consumo responsable o el análisis de la información económica en el entorno digital, en línea con los retos actuales a los que se enfrentan los adolescentes y los jóvenes.

A esto se suman distintos contenidos digitales de carácter didáctico, un webinar en directo que lleva el título Hablemos de dinero y su tradicional Reto FxM: Hablemos de dinero, que está disponible en la web de Finanzas para Mortales. Durante los 90 segundos que dura cada partida del juego, el usuario debe intentar responder correctamente al máximo número de preguntas que ponen a prueba su conocimiento sobre planificación financiera.

Banco Santander, pionero en educación financiera

Banco Santander lleva más de 12 años volcado en promover la educación financiera entre los colectivos más vulnerables —niños y adolescentes, personas mayores, personas en riesgo de exclusión, con discapacidad intelectual o emprendedores sociales—. Su objetivo es proporcionar herramientas y conocimientos prácticos sobre conceptos financieros básicos, banca digital, ciberseguridad y todo aquello que ayude a los ciudadanos a tomar decisiones informadas y gestionar sus finanzas personales o familiares con criterio y seguridad para que nadie se quede atrás.

En España, la entidad cerró 2025 con la cifra récord de 1.831 sesiones formativas a través del programa Finanzas para Mortales, un 10% más que en 2024.

Banco Santander, a través de más de 400 profesionales voluntarios de la entidad, ha logrado desde su creación formar a más de 276.000 personas a través de sus sesiones presenciales, a las que se suman los contenidos digitales que el programa ofrece también a través de su web.

La actividad continúa incrementándose año tras año con decenas de actividades semanales en colegios, institutos, asociaciones, centros de mayores, centros penitenciarios y entidades sociales de todo el país; una iniciativa que se desarrolla gracias al compromiso de los voluntarios, que se mantiene como una de las claves del éxito del programa.