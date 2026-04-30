En España ya no funciona ni la Bolsa

Como dirían los castizos, faltó el canto de un duro para que comprase un ETF (fondo de inversión cotizado) del Ibex 35 este jueves a primera hora de la mañana. El selectivo español registraba desplomes espectaculares, del entorno del 6% en los primeros compases de cotización y vi la oportunidad de ganar unos euros convencido de que esos desplomes suelen venir sucedidos de una recuperación del mercado hasta los niveles previos o incluso superiores a los previos.

En mi caso, sólo contaba con la información de la que disponía que, además, venía aderezada por una súbita subida de los precios del petróleo por encima de los 120 dólares en el caso del Brent, lo que dotaba de verosimilitud al desplome del Ibex. Al mismo tiempo, las noticias especializadas hablaban de un recrudecimiento de la guerra en Irán y un fuerte deterioro de las expectativas de que el conflicto termine pronto, amén de una expectativa de rigidez en la política monetaria norteamericana. Como digo, como inversor particular que no sigue estrategias de trading automatizadas sólo contaba con mi intuición. Y por este motivo, sólo esa debida prudencia que solemos trasladar en Tu Dinero Nunca Duerme y en los cursos de formación sobre inversiones, me impidió tomar esa decisión de forma precipitada.

Sin embargo, son muchos los inversores, también particulares, pero sobre todo profesionales que operan con productos vinculados a índices, y herramientas automatizadas. Unos productos y unas herramientas de inversión que operan en el corto o muy corto plazo y que establecen órdenes automáticas sobre distintos productos. Así, productos garantizados cuya palanca de rentabilidad es el Ibex 35 podrían haber arrojado pérdidas en los primeros compases de cotización de este jueves, ya que los famosos stop loss —freno de pérdidas—, se activarían al nivel programado. "Si uno está operando y en ese momento ve una caída del 6%, aprietas el botón de vender, no te lo piensas", comentaba en declaraciones a Libre Mercado un especialista del sector.

Es un evento escandaloso. Un error que se mantiene en Bolsa durante 40 minutos y de semejante envergadura podría ser responsable de pérdidas y ganancias milmillonarias, si tenemos en cuenta la cantidad de operaciones que se cruzan cada segundo en el mercado bursátil. Un dato: sólo en EEUU los índices Nasdaq y NYSE procesan de media 12.000 millones de acciones diarias durante las seis horas y media de mercado.

Pero no sólo hay acciones: también se compran y se venden ETF, que son fondos de inversión que cotizan como acciones, fondos de inversión, opciones sobre índices, futuros, derivados e híbridos. Es decir, el volumen de operaciones y variedad de las mismas es enorme.

Por este motivo, lo sucedido es escandaloso. "¿Es normal que pasen estas cosas?", pregunté a un experto de mercados en la mañana del jueves. "Sería escandaloso hasta en una Bolsa africana", me contestó. Y a continuación lamentó que aunque este evento no tiene que ver con la acción del Gobierno, sino con el celo de la empresa encargada de operar nuestro mercado, BME, abunda en la sensación de que cada día funcionan peor las cosas en nuestro país.

El país que presumía de una red eléctrica robusta y resistente, una red ferroviaria que era la envidia de Europa, o unas conexiones aeroportuarias de primer nivel, ha demostrado en apenas una legislatura un nivel de deterioro brutal. Desde 2018 hasta hoy, en carreteras hay 75 kilómetros más de puntos negros, estancándose el índice de peligrosidad de nuestras carreteras pese al avance notable de la seguridad y la tecnología en los propios vehículos.

En materia ferroviaria no hace falta recordar los problemas que ha registrado la línea a Málaga tras las lluvias de principios de año, o el fatídico accidente de Adamuz que se llevó por delante 46 vidas y dejó en evidencia años de déficit de inversiones en la red. La joya de la corona en lo que a deterioro de nuestras infraestructuras se refiere la tenemos en el 28 de abril de 2025, cuando toda la Península Ibérica se quedó a oscuras, en un evento que supuso la vergüenza internacional para España. Un cero energético de una magnitud que ningún país desarrollado había sufrido hasta entonces. Y el operador de red responsable de la garantía del suministro, Red Eléctrica, sigue un año después sin asumir ninguna responsabilidad. No sólo eso, sino que acusa a las empresas energéticas del problema.

Este evento en los mercados, este desplome "por error" de casi 40 minutos abunda en una imagen de deterioro de España cada vez más insoportable.