Ir a la sección de conservas del supermercado y comprar una lata de berberechos, mejillones o sardinillas ya no volverá a ser lo mismo. El sector conservero en España se enfrenta a una transformación radical de sus lineales debido a la plena aplicación de la nueva normativa de consumo. Una regulación que, si bien busca una transparencia total para blindar los derechos de los consumidores frente a posibles fraudes alimentarios, introduce un estricto control burocrático por parte del Ministerio de Pablo Bustinduy sobre la comercialización de pescados y mariscos.

La base legal de este vuelco es el Real Decreto 1082/2023 y sus exigentes plazos de adaptación están transformando por completo el mercado a lo largo de este 2026. La norma deroga normativas obsoletas de los años 80 y unifica con puño de hierro los criterios de calidad alimentaria en el sector de las conservas, semiconservas y preparados transformados.

Fin a la picaresca

El núcleo de la reforma es el fin de la ambigüedad en el etiquetado. Hasta ahora, existía un vacío que permitía comercializar especies de menor valor comercial camufladas bajo nombres atractivos o genéricos. Con el nuevo reglamento, se establece una vinculación estricta y obligatoria entre el nombre comercial del producto, su denominación de venta y su nombre científico real —la especie biológica exacta—.

Esto afecta directamente a términos tradicionales muy arraigados en la cultura de compra española. Denominaciones populares como 'sardinilla', 'chicharrillo', 'melva canutera', 'pescadilla' o 'angula' quedan protegidas por ley: sólo podrán lucir ese nombre si corresponden estrictamente a la especie autorizada —como la Sardina pilchardus para la sardina—. No habrá margen para que el pescado procedente de aguas remotas y de menor calidad se disfrace de producto nacional costero.

Presentación al detalle

Además de la especie, las conserveras están obligadas a detallar con total exactitud el tamaño, el origen y, de forma muy rigurosa, la presentación del producto. La ley estandariza las definiciones de cómo viene el alimento dentro de la lata para evitar cualquier confusión en el gramaje y la textura:

Entero: Sin preparación previa.

Eviscerado: Sin vísceras.

Descabezado: Sin la cabeza.

Pelado: Sin piel.

Limpio: Eviscerado, descabezado y lavado.

Términos como 'troceado', 'desmigado' o 'picado' también quedan estrictamente acotados para que el consumidor sepa el grado exacto de alteración del tejido muscular que está adquiriendo antes de abrir la lata. Asimismo, los envases deberán unificar criterios para distinguir con claridad milimétrica entre una conserva —que no necesita frío—, una semiconserva —como las anchoas, que requieren refrigeración— y un preparado alimentario —pescados marinados o precocinados—.

Margen de un año

Aunque la adaptación para los productos frescos ha tenido que ser inmediata —priorizando las denominaciones nacionales sobre localismos para unificar el mercado—, el Ministerio de Consumo ha concedido un margen de un año para que las empresas den salida a los envases y latas que ya tenían impresos con las etiquetas antiguas. De esta forma se busca amortiguar el impacto económico y el desperdicio de envases en una industria clave para la economía española.

La medida promete limpiar el mercado de imitaciones y asegurar que el cliente que paga por un producto premium —como ventresca de calidad, almejas o berberechos selectos— reciba exactamente lo que indica el envase. Sin embargo, también añade una nueva capa de regulación a las empresas del mar, obligadas a auditar al milímetro el etiquetado de cada lote.