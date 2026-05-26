De la pandemia a las guerras: las excusas de la UE para abrazar el modelo chino de subvenciones

Europa ha vivido un auténtico cambio de mentalidad en relación a la política de subvenciones de los Estados. Así se desprende de un análisis de Financial Times, donde se analiza cómo en los últimos años, especialmente tras la pandemia, se ha registrado un incremento de las subvenciones en el Viejo Continente.

Por su parte, buena parte de las empresas se han adaptado a este contexto y reclaman cada vez mayores cantidades de dinero. De hecho, según recoge Financial Times, ejecutivos de diferentes compañías utilizan como excusa la transición energética para justificar el reparto de subvenciones públicas a las empresas.

Cambio de mentalidad

De acuerdo con Financial Times, el director ejecutivo de la empresa siderúrgica alemana Salzgitter, Gunnar Groebler, defiende en relación con la transición energética y la reducción de las emisiones de carbono que "nos hemos subido a este puente, y en algunos casos incluso nos han empujado hacia él", tratando de explicar por qué su empresa necesita las ayudas estatales procedentes de los gobiernos de la UE para seguir funcionando.

Según este mismo medio, "en toda Europa, cada vez más empresas defienden el mismo argumento". Al respecto, Financial Times detalla cómo "la industria europea, acostumbrada a las ayudas gubernamentales durante la pandemia y la crisis energética provocada por el ataque ruso a Ucrania, ya temía la competencia de las importaciones chinas subvencionadas", incidiendo en que "ahora, la guerra con Irán ha dejado las facturas energéticas a merced de los acontecimientos geopolíticos y las empresas buscan ayuda".

Precisamente, tal y como destaca este medio, la Comisión Europea "ha flexibilizado su régimen de ayudas estatales para permitir que los gobiernos de toda Europa extiendan más subsidios". De hecho, recoge que "en 2024, el último año para el que se dispone de cifras, los Estados miembros de la UE gastaron en conjunto 168.230 millones de euros —algo menos del 1% del PIB total del bloque— en subvenciones que la Comisión consideró permisibles según las normas de la UE. Del mismo modo, Financial Times explica cómo "Bruselas reconoce que la tendencia a largo plazo ha sido al alza: la ayuda estatal total aumentó aproximadamente a la mitad entre 2014 y 2019, incluso antes del repunte durante la pandemia de covid-19".

De este modo, Financial Times subraya que existe una división de opiniones en el seno de los países comunitarios. Así, explica que, si bien "algunos argumentan que un cambio hacia mayores subvenciones es vital para la supervivencia de las industrias europeas", haciendo referencia además a la política de subvenciones a la industria que aplica China, alertando de los riesgos para los países de la UE de no tomar el mismo camino que el gigante asiático, otros advierten también de las distorsiones que introduce sobre la competencia la política de subsidios.

De hecho, estas distorsiones se pueden producir dentro de la UE, entre sus países miembros, en función de la capacidad de cada Estado. Así, en declaraciones a Financial Times, el director ejecutivo de la empresa forestal nórdica Stora Enso asegura que "cuando la capacidad de ayuda estatal varía mucho entre los Estados miembros, se corre el riesgo de fragmentar el mercado y distorsionar las decisiones de inversión".