¡Bravo Sydney Sweeney!

El odio que corroe a quienes lanzan críticas lacerantes contra la actriz americana Sydney Sweeney es el peor de todos: el que alimenta la envidia que, dicho sea de paso, es el sentimiento que cultiva y promociona la izquierda. Las campañas contra la libérrima actriz son dantescas. Ahora, deportistas y feministas han cargado iracundas contra la buena de Sydney por su últimos anunciona, en los que presta su imagen para promocionar la firma de apuestas deportivas Novig, y en la que aparece medio desnuda.

Su colaboración con American Eagle, una firma de ropa tejana en EEUU, fue una de las más polémicas. También lo fue el lanzamiento de su propia firma de ropa interior, Syrn, en la que ella misma protagonizó la campaña publicitaria con lencería sugerente y con cierto aire retro, preparando pasteles en una cocina.

Cada movimiento de Sweeney en el que trate de sacar partido sin complejos de su imagen o su cuerpo, mueve hordas cada vez más rabiosas de críticos que la asocian con cuestiones como la "cosificación" de la mujer o la "sexualización" del deporte.

Pero quizá lo que más moleste a estos críticos sea la frescura con la que Sweeney decide protagonizar estos spots y los nulos complejos que la rodean, así como su decisión de ser absolutamente libre al elegirlo. Y, lo peor, tener éxito.

Sweeney es socia estratégica y accionista de Novig, la firma para la que ahora es imagen y también es propietaria de su propia firma de lencería con Syrn, además de haber lanzado dos productoras de cine. De forma directa, cada año da trabajo a medio centenar de personas y de forma indirecta a cientos, incluso miles. Lo hace con éxito. Además, lo hace sin tener que acudir a chiringuitos públicos que procuren subvenciones y puestos de trabajo a dedo sufragados con dinero público para decirle a la gente qué debe pensar y cómo debe hacerse las fotos.

A estas alturas no sé qué llama más la atención, si el hecho de que la izquierda woke quiera acabar socialmente con cualquiera que no comulgue con sus postulados, como Sydney Sweeney por no plegarse a su discurso feminista; el hecho de que con su portazo al feminismo Sweeney se haya convertido en un icono del éxito americano; o simplemente que sea guapísima y tenga éxito. Desde aquí sólo podemos decir: ¡Bravo, Sydney!