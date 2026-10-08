María Jesús Montero vendió 70 edificios públicos a lo que llama ahora "fondo buitre"

Si hace unos días expusimos la hipocresía del Gobierno de Pedro Sánchez al cargar ahora contra los fondos de inversión, mal llamados "fondos buitre" (expresión que ahora usa el Ejecutivo), mientras que durante años han presumido de reunirse con ellos, de venderles inmuebles públicos para construir viviendas de lujo y de sacar pecho porque invierten cantidades milmillonarias en nuestra economía, hoy recordamos una venta de 70 edificios públicos que llevó a cabo la Junta de Andalucía en 2014, cuando gobernaba el PSOE de Susana Díaz y María Jesús Montero.

Durante la primera legislatura de Susana Díaz al frente de la Junta de Andalucía, y con María Jesús Montero como consejera de Hacienda y Administración Pública, el Gobierno regional vendió a Inversiones Holmes, S. L. (filial en España del grupo estadounidense W. P. Carey, una de las principales sociedades del mundo en inversión inmobiliaria) 70 edificios propiedad de la Junta por 300 millones de euros. Aquí se puede ver la publicación de esta operación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

Una venta de 70 edificios públicos con 949 plazas de aparcamiento incluidas

En aquel momento, la Consejería de Hacienda y Administración Pública dirigida por la que ahora es la secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, decía lo siguiente sobre la operación que llevaba intentando cerrarse desde el año 2011: "demuestra [la venta] la confianza en Andalucía de los inversores extranjeros y revela un uso dinámico del patrimonio de la administración, que se utiliza en etapas de crisis cuando los servicios públicos lo necesitan y se recupera en etapas de crecimiento económico".

El departamento de la Junta de Andalucía encargado de gestionar la política económica y la hacienda pública declaró también sobre esta operación que esperaban que "sea un elemento más para impulsar la confianza en la comunidad y garantizar la estabilidad de las cuentas públicas, con el objeto de revitalizar el tejido productivo, promover la creación de empleo y fortalecer los servicios públicos".

La venta fue "un uso dinámico del patrimonio público"

Estos 70 edificios estaban repartidos por toda la geografía andaluza. Sevilla concentró el 36% de ellos. En concreto, 25 inmuebles se encontraban en Sevilla, nueve en Huelva, ocho en Cádiz, otros ocho en Córdoba, siete en Jaén, cinco en Almería, otros cinco en Málaga y tres en Granada. Los 70 inmuebles disponían además de 949 plazas de aparcamiento asociadas, repartidas por las ocho provincias andaluzas. El 92% de los inmuebles se ubicaba en las capitales y, en su mayoría, en zonas céntricas.

Así pues, vemos que en su momento la Junta de Andalucía de Susana Díaz y María Jesús Montero presumía de haber vendido 70 inmuebles públicos a un fondo de inversión que se ajusta perfectamente a lo que hoy llaman desde el PSOE "fondos buitre".

Esto es algo que parece haber olvidado la propia secretaria general del PSOE andaluz, que en sus redes sociales dice cosas como que este 29 de noviembre hay que elegir "entre un modelo que deja el terreno libre a los fondos buitre, a los grandes tenedores y a quienes han convertido la necesidad de tener un hogar en una oportunidad de negocio". En el siguiente tuit publicado el 5 de octubre lo podemos ver:

El 29 de noviembre España decide mucho más que un Gobierno: decide la dirección en la que quiere caminar. Pedro Sánchez lo ha expresado con claridad: nos jugamos avanzar o retroceder. En estas elecciones se confrontarán dos modelos distintos de entender la economía, los… — María Jesús Montero (@mjmonteroc) October 5, 2026

Es decir, mientras que en su día fue la propia Consejería de Hacienda y Administración Pública, dirigida por María Jesús Montero, la que presumía de que los "inversores extranjeros" tuvieran confianza en Andalucía y calificaba de "uso dinámico del patrimonio de la Administración" la venta de 70 inmuebles públicos a un fondo privado, ahora les llama "fondos buitre" y carga contra ellos.