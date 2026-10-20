Revolut restablece sus servicios tras una avería de Google que bloqueó los pagos

El neobanco británico Revolut ha comunicado este martes por la tarde que ha restablecido todos los servicios afectados por una incidencia en Google Cloud que durante la mañana ha provocado problemas de acceso a la aplicación, pagos con tarjeta y transferencias. La compañía ha asegurado que el dinero y los datos de sus clientes "están a salvo y lo han estado en todo momento".

"A primera hora de hoy, algunos servicios de Revolut se han visto afectados por una interrupción del servicio de Google Cloud. Podemos confirmar que todos los servicios ya se han restablecido", ha señalado la entidad, que también ha lamentado las molestias ocasionadas a sus usuarios.

La incidencia ha puesto de manifiesto la dependencia de las entidades financieras digitales de proveedores tecnológicos externos y ha dificultado durante varias horas la operativa de algunos clientes.

Due to a recent Google Cloud outage, customers may have experienced temporary service disruption on the Revolut app today. The issue has now been fixed, and services are now restored. All our customers' money and data is safe, and has remained safe throughout this incident. We… — Revolut (@Revolut) October 20, 2026

Google Cloud localiza el fallo en Londres

Por su parte, Google Cloud ha informado de que el problema que afectaba a su infraestructura se ha mitigado para la gran mayoría de los clientes y que únicamente persisten incidencias que afectan a un número muy reducido de usuarios.

La compañía tecnológica ha situado el origen del fallo en la región europea 'Europe-west2', correspondiente a Londres. La interrupción comenzó a las 08:08 horas, según la información publicada en su página de seguimiento del estado de los servicios, aunque sus efectos se extendieron más allá del Reino Unido.

El equipo de ingeniería de Google Cloud continúa trabajando para resolver los problemas residuales y supervisar la recuperación de la infraestructura. La empresa también ha anunciado una investigación exhaustiva para esclarecer las causas de la incidencia y prevé publicar un análisis una vez que concluya su revisión interna.

Problemas con los pagos y las transferencias

Durante las primeras horas de la mañana, numerosos usuarios de Revolut notificaron dificultades para acceder a sus cuentas y utilizar algunos de los servicios habituales del neobanco. Entre los problemas comunicados figuraban los fallos de inicio de sesión, las limitaciones en los pagos con tarjeta y la imposibilidad de realizar transferencias.

Los datos de Downdetector reflejaron un aumento de los avisos coincidiendo con el inicio de la incidencia. Las dificultades de acceso a la aplicación concentraron la mayor parte de las notificaciones, seguidas de los problemas relacionados con la banca móvil y el envío de dinero.

No obstante, el impacto no fue uniforme. Mientras algunos clientes denunciaron que no podían operar con normalidad, otros aseguraron que sus cuentas y servicios seguían funcionando.

A medida que Google Cloud fue estabilizando su infraestructura, los usuarios comenzaron a recuperar progresivamente la operatividad. La evolución también se reflejó en el descenso de los avisos registrados en las plataformas de seguimiento de incidencias.

Otros bancos europeos también se vieron afectados

Los problemas no se limitaron a Revolut. La caída de Google Cloud coincidió con incidencias notificadas por clientes de otras entidades financieras europeas, entre ellas Lloyds Bank y HSBC, en Reino Unido, e ING, en Alemania.

En el caso de ING, el banco neerlandés advirtió a sus clientes alemanes de dificultades técnicas que afectaban al acceso a la banca por internet y a la aplicación móvil. También alertó de posibles limitaciones en la atención telefónica.

La coincidencia de estos problemas apunta al alcance que pueden tener las interrupciones de infraestructuras tecnológicas compartidas, de las que dependen numerosas compañías para prestar servicios digitales.

Una incidencia que vuelve a poner el foco en la banca digital

La recuperación de los servicios de Revolut pone fin a las interrupciones comunicadas durante la jornada, aunque Google Cloud mantiene abierta la investigación para determinar con precisión qué ocurrió y por qué el fallo afectó a distintos clientes y plataformas.

Por el momento, Revolut insiste en que la incidencia no ha comprometido la seguridad de los fondos ni de la información personal de sus usuarios. El neobanco ha reiterado sus disculpas por las molestias y ha confirmado que sus operaciones afectadas vuelven a estar disponibles.

El episodio deja, sin embargo, una cuestión sobre la mesa: incluso cuando el dinero permanece seguro, una interrupción de los sistemas que permiten acceder a él puede dificultar temporalmente pagos y transferencias cotidianas. Para los bancos digitales, garantizar la continuidad del servicio resulta tan importante como proteger los fondos y los datos de sus clientes.