RTVE pagará 7.260 euros para acabar con los conejos de su centro de Majadahonda

RTVE ha contratado a una empresa para controlar una plaga de conejos silvestres que hay en su centro emisor de Las Rozas-Majadahonda, en Madrid. El servicio costará 7.260 euros, IVA incluido, y afecta a un recinto de casi 27 hectáreas.

El contrato se ha publicado en el portal de licitaciones de RTVE. Las tareas consisten en inspeccionar las instalaciones para localizar en primer lugar las zonas más afectadas y determinar cómo se debe intervenir. Posteriormente hay que reducir la población de conejos y finalmente realizar un seguimiento de las actuaciones.

RTVE sacó el servicio a licitación el 7 de julio con un presupuesto máximo de 10.000 euros sin IVA. Nueve días después lo adjudicó a la empresa ADDA OPS SA por 6.000 euros, un 40% menos de lo previsto inicialmente. Otras dos empresas presentaron ofertas: IBERAVEX SL y UCRA Control de Fauna SL. El precio era el único criterio de valoración, por lo que la oferta más barata obtuvo la máxima puntuación.

¿Cómo acabarán con los conejos?

El pliego no especifica si la empresa utilizará jaulas, redes, hurones u otros métodos. La empresa deberá proponer las actuaciones adecuadas y utilizar métodos autorizados, respetando la normativa sobre fauna silvestre y las condiciones que imponga la Comunidad de Madrid porque no todos los métodos de captura están permitidos en cualquier terreno.

"Los métodos empleados deberán ser selectivos, proporcionados y compatibles con la conservación de la biodiversidad, minimizando cualquier impacto sobre especies no objetivo, hábitats naturales y ecosistemas presentes en el entorno. Queda prohibida la utilización de métodos no autorizados, indiscriminados o susceptibles de afectar negativamente a especies protegidas o a otros animales no objetivo", señala el pliego.

El trabajo tampoco termina con la captura de los animales. La empresa deberá retirar y gestionar los cadáveres y restos biológicos, además de entregar informes con las zonas inspeccionadas, los métodos empleados, el número de capturas y las incidencias.

El contrato establece un plazo de 150 días y fija el 31 de diciembre de 2026 como fecha límite para completar las actuaciones, quedando abierta la posibilidad de ampliar dicho plazo, si fuera necesario, previa autorización de RTVE.