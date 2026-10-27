Los marroquíes lideran la lista de extranjeros que deben devolver su beca de estudios

El Ministerio de Educación ha exigido la devolución de 446,2 millones de euros en becas concedidas durante ocho cursos académicos, entre 2018/2019 y 2025/2026. De esa cantidad, 33,6 millones corresponden a alumnos extranjeros. Marruecos encabeza la relación de nacionalidades por importe reclamado, con 7,88 millones, seguido de Rumanía, con casi 5,9 millones. Los datos figuran en un documento al que Libre Mercado ha tenido acceso en exclusiva gracias a una solicitud de información amparada en la Ley de Transparencia. La resolución está firmada por Abelardo de la Rosa Díaz, secretario de Estado de Educación.

La documentación abarca las convocatorias de becas generales universitarias y no universitarias para estudios postobligatorios. Conviene distinguir dos procesos: una denegación significa que la solicitud no obtiene la beca; un reintegro se refiere a una ayuda ya concedida cuya devolución, total o parcial, reclama después la Administración. Los 446,2 millones son importes exigidos, no necesariamente cobrados: la resolución no indica qué porcentaje se ha recuperado ni cuánto ha ingresado efectivamente el Ministerio.

La estadística oficial publicada por Educación el 22 de julio de 2026 cifró en 2.565 millones de euros la financiación ministerial de becas y ayudas durante 2024/2025, con 1,49 millones de beneficiarios. Aquella publicación abarcaba el sistema nacional de becas y no es directamente comparable con la serie de reintegros de estas convocatorias.

Marruecos y Rumanía también reúnen más becarios

En el conjunto de los ocho cursos, Marruecos aparece como el país de origen con más registros de alumnado extranjero becado, con 61.774 personas, el 20,10% del total de extranjeros de la tabla. Rumanía queda muy cerca, con 61.129, el 19,89%.

Fuente: Ministerio de Educación.

China ocupa la tercera posición, con 18.399 beneficiarios, seguida de Italia, con 16.920, y Venezuela, con 11.182. El resto de los países que aparecen fuera de los veinte primeros suma 44.515 registros y comprende 156 nacionalidades. Además, el Ministerio recoge 6.856 registros en los que no consta el país de nacionalidad.

En toda la serie figuran 307.334 registros de alumnado extranjero becado, frente a 5,5 millones correspondientes a españoles. El total acumulado asciende a 5,8 millones de registros entre ambos grupos. No se trata necesariamente de personas únicas durante los ocho años, ya que un mismo estudiante puede haber recibido ayudas en más de un curso.

Marruecos supera los 7,8 millones reclamados

El desglose económico por nacionalidad coloca a Marruecos en primera posición, con 7.886.541,02 euros reclamados, equivalentes al 23,46% de lo exigido a estudiantes extranjeros. Rumanía ocupa el segundo lugar, con 5.893.253,61 euros y el 17,53% del total. A continuación aparecen Venezuela, con 1.585.277,39 euros, e Italia, con 1.514.846,30. Colombia cierra los cinco primeros puestos, con 1.506.655,82 euros.

Fuente: Ministerio de Educación.

Las otras 108 nacionalidades agrupadas reúnen 3.209 casos, equivalentes al 20,48%. En otros 43, el país de origen no figura, lo que representa el 0,27%. El anexo advierte que este recuento no debe confundirse con la suma de las columnas de devoluciones parciales y totales, ya que un mismo alumno puede tener más de una obligación reconocida durante el curso por solicitudes distintas.

La cifra de 15.669 corresponde al conjunto de la serie y no implica que todos los afectados tengan que abonar una cantidad idéntica. Tampoco prueba que el dinero reclamado ya se haya ingresado. Educación diferencia las devoluciones parciales de las totales, pero no detalla qué porcentaje se ha recuperado en cada nacionalidad.

Los reintegros alcanzaron su máximo en 2021/2022

El balance por curso suma 446.216.592,82 euros exigidos entre 2018/2019 y 2025/2026. En 2018/2019, el total fue de 35.109.283,56 euros. Un año después bajó a 24.920.394,31 euros, antes de subir hasta 67.303.265,87 en 2020/2021. El máximo de la serie llegó en 2021/2022, cuando se reclamaron 81.875.383,31 euros.

En 2022/2023, la cantidad descendió a 74.793.479,94 euros, y en 2023/2024 se situó en 69.251.911,18. En 2024/2025 volvió a aumentar hasta 72.322.632,47 euros. Para 2025/2026, el total provisional es de 20.640.242,18 euros, una cifra que no debe compararse directamente con las anteriores porque el curso aún no está cerrado y los procedimientos siguen en tramitación.

El acumulado combina devoluciones parciales y totales reclamadas a españoles y extranjeros. De la primera modalidad, 191,34 millones corresponden a españoles y 13,21 millones a alumnos de otros países. En la segunda, las cifras ascienden a 221,26 millones y 20,41 millones, respectivamente. El documento no incluye en esta tabla una columna de dinero cobrado, de modo que no permite deducir qué parte de los 446 millones ha vuelto a las arcas públicas.

El abandono de estudios explica el 90,55% de las causas de reintegro

El principal motivo para reclamar la devolución de una beca concedida fue el abandono de estudios no universitarios: 126.016 causas (52,53% de las 239.884 contabilizadas). De ellas, 116.045 correspondían a españoles y 9.971 a extranjeros. El abandono de estudios universitarios sumó 91.201 causas (38,02%): 86.023 de españoles y 5.178 de extranjeros. Juntas, ambas modalidades reúnen 217.217 causas, el 90,55% del total; cerca de nueve de cada diez motivos de reintegro se relacionan con el abandono de los estudios.

Fuente: Ministerio de Educación.

A mucha distancia figura la devolución voluntaria, con 7.868 registros (3,28%): 7.421 de españoles y 447 de extranjeros. Le siguen el incumplimiento de requisitos académicos universitarios, con 3.818 causas (3.631 de españoles y 187 de extranjeros), y los errores en la concesión de la ayuda, con 3.699 (3.501 y 198, respectivamente).

Las restantes categorías reúnen 7.282 registros e incluyen requisitos académicos de otros estudios, incompatibilidades, másteres oficiales y diez tipos agrupados en «resto». Las 239.884 anotaciones son causas administrativas, no necesariamente personas diferentes. La resolución no indica qué porcentaje de los importes reclamados se cobró ni cuántos afectados recurrieron.

Las causas de denegación no explican los reintegros

Las denegaciones se refieren a solicitudes que no obtuvieron beca, no a ayudas cuya devolución se reclama. El motivo más frecuente fue superar los umbrales de renta: 859.949 registros, el 18,10% de las 4.750.189 causas de denegación contabilizadas. Ese porcentaje mide la proporción de motivos, no la de solicitantes rechazados; una misma solicitud puede reunir varias causas. De estos registros, 849.403 correspondían a españoles y 10.546 a extranjeros.

La segunda causa fue no alcanzar los requisitos académicos mínimos (587.486 registros; 12,37%), incluidos 31.079 de extranjeros. Le siguió no estar matriculado en el centro o titulación solicitados (405.784; 30.371 de extranjeros). Después aparecen superar el umbral de patrimonio (280.639) y los límites de acumulación patrimonial (279.729).

Las cinco causas suman 2.413.587 registros, cerca de la mitad del total. Son motivos registrados, no personas distintas: una denegación puede acumular más de una causa. También constan problemas de documentación, repetición de curso y requisitos sobre el nivel de estudios solicitado.