Las paguitas de Karima y El Mojtar

Es muy interesante que la izquierda se manifieste, incluso de manera violenta, por el desahucio de una familia marroquí que trinca 2.500 euros mensuales en ayudas públicas, como ha ocurrido estos días atrás en Vitoria. Es preciso señalar la cuantía del dinero del contribuyente que recibe esa familia cada mes para dar contexto a una noticia que, en un primer momento, podría haber pasado por un nuevo ejemplo del expolio de un derecho inalienable para satisfacer a los buitres inmobiliarios.

Más contexto. El dueño de la vivienda de la que los marroquíes fueron correctamente desalojados está reconocido como persona vulnerable económica y socialmente, y sobrevive en una habitación de alquiler que comparte con un hijo y su mujer embarazada. Cinco años llevaba intentando recuperar su casa, pero la negativa del matrimonio marroquí, vulnerable a su vez, obligó al propietario a iniciar un lento proceso judicial hasta que, finalmente, pudo hacerse con su legítima propiedad.

Sigamos con el contexto. La familia magrebí, feliz y unida, se marchó unos días a su país de origen. 38 días en concreto, unas vacaciones más propias de un potentado que de una familia de currantes, pero es que 30k anuales, bien administrados, dan para mucho, sobre todo si no hay que doblar el lomo para trincar cada año semejante cantidad.

Los 2.500 euros mensuales es el dinero fijo que entra cada día 25 en la cuenta bancaria de El Mojtar y Karima por el mero hecho de existir y residir en España. Luego están las ayudas al alquiler, las tarjetas monedero para la compra de alimentos, las ayudas de Cáritas, las subvenciones a familias numerosas de categoría especial —tienen seis menores a su cargo—, las bonificaciones en los recibos del agua y la luz y la gratuidad de numerosos servicios municipales, que sus vecinos deben pagar si quieren disfrutar de ellos. Si sumamos el coste de las plazas educativas de las criaturas y los servicios sanitarios de toda la unidad de convivencia, la familia nos sale por cerca de 100.000 euros anuales, un dineral que sale del bolsillo de mucha gente que apenas llega a final de mes.

Titular de RTVE: Desahuciada una familia en Vitoria tras una mañana tensa, con numerosas cargas de la Ertzaintza. Subtítulo: Decenas de personas protestaban por el lanzamiento de una familia vulnerable con seis hijos menores. Olé. Pero el contexto es importante para que el espectador valore el alcance real de la noticia, un elemento que los medios gubernamentales suprimen para que la audiencia no se distraiga de lo fundamental.

Tenemos escrito que un izquierdista es un ser vivo que se echa a las calles con violencia en defensa de un extranjero que trinca más de 2K mensuales en ayudas públicas, mientras su abuela malvive con una pensión de miseria y sus padres no llegan a fin de mes. Podríamos reproducir la frase aquí, pero no lo haremos. Baste con saber que eso es lo que defienden todos los progresistas comenzando por Pedro Sánchez, el primer interesado en mantener este demencial entramado de ayudas públicas como argumento electoral.

Es bueno que todo esto lo sepan también los que pagan la fiesta de las paguitas de Sánchez, como la que reciben cada mes el bueno de El Mojtar y su señora sin tener que experimentar lo que el idioma español define con el verbo trabajar.