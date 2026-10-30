Yo iba a escribir hoy sobre los altos precios de la electricidad, sobre lo mal que pinta este invierno en el sector energético y sobre más cosas que ahora mismo parecen tan superfluas. Qué importa eso cuando tenemos a 69 amigos, vecinos, compañeros o familiares bajo un amasijo de acero en una vía de Toledo.

Hay cosas en las que uno no piensa cuando es más joven. Cosas que, sin embargo, le encogen el alma cuando ya peina canas y la vida le ha hecho pasar por tragos más o menos amargos. No soy capaz de sacarme de la cabeza a esa madre que esta mañana, mientras desayunaba con la radio, se entera de la noticia y va corriendo hacia el móvil para llamar a su hijo que iba en ese tren. Y nadie descuelga al otro lado.

Llama una vez. Y otra. Y otra más. Y otra… y otra, mientras se va rompiendo por dentro. Vuelve a marcar. Escucha el tono. El móvil está encendido. Está ahí, en algún lugar. Pero nadie responde. Cada vez que llama, suena en alguna parte, perdido entre el metal y el horror. Nadie va a descolgar ese móvil nunca más. Nunca más.

En un pequeño polideportivo de La Mancha se van agolpando los familiares sin noticias de los suyos. Llevan allí horas ya, pero qué importa el tiempo cuando tu mundo ya no se mueve. Nadie les dice nada, porque no hay mucho que decir. Hay cosas para las que ningún ser humano estará preparado jamás.

Hay sillas de plástico, camas improvisadas y mantas de esas que solo se ven por la tele cuando hay alguna tragedia. Cada vez que se abre esa puerta, todos levantan la cabeza. Cada vez que un agente se acerca, el aire se hace irrespirable. Nadie quiere que pronuncien un nombre. Y todos necesitan que pronuncien un nombre.

No puedo sacarme de la cabeza a esa madre, que sigue llamando al móvil de su hijo mientras las autoridades le piden una muestra de ADN porque ya no hay cuerpos que reconocer. Ya nunca le devolverán a su hijo, solo pedazos de su hijo.

¿Qué nos queda? Decídmelo vosotros, porque yo no sé ya qué nos queda. Mientras decenas de personas agonizaban, en ese preciso instante, en ese mismo instante Óscar Puente tuiteaba sobre "la superioridad moral de la izquierda". La frase quedará ahí, publicada a las 09:08. Será juzgado por la historia.

Tenéis responsabilidades. ¡Maldita sea! Gobernáis un país, gestionáis una red ferroviaria. Transportáis vidas, no ganado. Detrás de cada billete hay una familia destrozada, para siempre. Hoy deberíamos sentir vergüenza porque esto lo hemos consentido nosotros. Todos. Hemos tolerado la frivolidad, la propaganda y la corrupción. Hemos tolerado la colonización de las instituciones y de las empresas públicas, cada cargo repartido a dedo, cada nombramiento pensado para servir al partido y pagar favores. Nos hemos permitido olvidar que administrar lo público es cuidar de la vida de los demás.

Y a mí no me sale ya ni el insulto, veo a Óscar Puente y no siento ni desprecio. No siento nada. Porque no puedo quitarme de la cabeza a esa madre que sigue llamando al móvil de su hijo. Una y otra y otra y otra vez.