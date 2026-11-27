Hay una diferencia elemental entre que algo sea legal y que sea legítimo. La legitimidad de un gobierno elegido democráticamente puede ser puesta en entredicho, no solo por la forma en la que accede al gobierno, sino también por la forma en la que detenta el mismo.

El politólogo británico David Beetham nos explicaba que la conformidad con las reglas establecidas es una condición necesaria, pero no suficiente, para legitimar el ejercicio del poder. Esta distinción resulta especialmente pertinente para entender lo que está ocurriendo en España desde que se convocaron las elecciones generales.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha encontrado en la disolución de las Cortes una oportunidad para gobernar con una libertad de la que no ha disfrutado durante la legislatura. Si uno analiza la producción normativa del Ejecutivo, en apenas cincuenta días se han aprobado 17 reales decretos-leyes, frente a los 48 del resto de la legislatura. La frecuencia de aprobación por el Consejo de Ministros se ha multiplicado casi por seis.

Este comportamiento es vergonzoso. Resulta difícil sostener que la convocatoria de unas elecciones haya multiplicado por seis las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que exige nuestra Constitución para legislar desde una mesa en la Moncloa.

Especialmente obscena resulta la utilización del dinero público durante la campaña electoral. Este mismo martes, a cinco días de las elecciones, el Gobierno aprobaba 1.213 millones de euros para bonificar el transporte público. La semana anterior subieron el sueldo a los empleados públicos y el salario mínimo. Se trata de una evidente compra de votos con cargo al dinero público y la Junta Electoral Central debería impedir semejantes prácticas bananeras. Por no mencionar, además, que todo esto se está haciendo sin aprobar Presupuestos Generales del Estado desde el año 2023.

En este contexto hay que interpretar también la aprobación del real decreto que regula los centros de datos. Una norma de enorme trascendencia para el futuro industrial y tecnológico de España, tramitada por vía de urgencia y desoyendo las objeciones elaboradas por diversos sectores industriales. El Gobierno ha conseguido concitar el rechazo de la industria de los centros de datos, de representantes del sector renovable y de distintas comunidades autónomas. La patronal SpainDC ya ha recurrido la norma ante el Tribunal Supremo y solicitado su suspensión cautelar. Es previsible que la Comunidad de Madrid también lo haga.

¿Qué justificación democrática tiene condicionar durante años el desarrollo de una industria estratégica cuando faltan apenas unos días para que los españoles decidan quién debe gobernarles? Ninguna. Y, además, es inmoral porque no hubieran sido capaces de aprobar esta norma en el Parlamento. Por eso lo hacen de forma cobarde de espaldas a la mayoría parlamentaria.

En una democracia liberal, el respeto a la soberanía popular exige que quienes ejercen el poder sepan también cuándo deben abstenerse de ejercerlo. Aprovechar la ausencia del Parlamento para imponer decisiones que difícilmente obtendrían respaldo supone pervertir el sentido de las instituciones democráticas, incluso cuando se actúa dentro de los márgenes de la legalidad.

El deterioro institucional de España tiene mucho que ver con haber tolerado durante demasiado tiempo esa confusión entre legalidad y legitimidad. Un gobierno ilegítimo acaba, inevitablemente, haciendo cosas ilegítimas. Y este Gobierno es el más ilegítimo que hemos tenido nunca.