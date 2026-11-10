Confieso que echo de menos al recaudador de antes. Aquel contable gris con manguitos que, con paciencia burocrática, te explicaba que las carreteras, los hospitales y los bomberos no se pagan con buenas intenciones, sino con un porcentaje razonable de la renta nacional. Era aburrido, sí, pero era honesto: te cobraba por lo que tenías, no por lo que eras. Hoy el fisco se ha hecho religión, el Ministerio de Hacienda es un púlpito y la penitencia se liquida, escrupulosamente, por trimestres.

Los adalides del tax the rich ya ni se molestan en invocar el viejo argumento de los servicios públicos. Hacen bien: cuesta defender que necesitamos más macroestudios sobre la perspectiva de género en los senderos fluviales mientras las listas de espera quirúrgica superan la fecha de caducidad de una lata de berberechos. Cualquier economista sabe que la pregunta relevante no es sólo cuánto se recauda, sino qué se hace con ello. Pero esa pregunta ha pasado de moda. Ya no se recauda para sostener el Estado del bienestar. Se recauda para redimirnos.

El catálogo de pecados que el contribuyente liquida a plazo fijo empieza, cómo no, por la codicia. Que en la inmensa mayoría de los casos no es más que el fruto aburrido del trabajo, la mesura y el ahorro de quien renunció a la gratificación inmediata y no se lo fundió en el bar de la esquina o en gastos suntuosos. Repasemos la secuencia: ese euro pagó IRPF cuando se ganó; vuelve a pagar cuando genera un rendimiento; paga otra vez, en según qué comunidades, por el mero hecho de existir —para eso están el Impuesto sobre el Patrimonio y su primo de Zumosol, el de Grandes Fortunas—; y, para rematar, pasa por caja cuando uno se muere y se lo deja a sus hijos. Gravar el ahorro una y otra vez no es progresividad: es castigar a la hormiga para subvencionar a la cigarra, y luego extrañarse de que el país ande corto de capital y largo de salarios bajos, cuando el primero es necesario para que los segundos suban.

Sigue el pecado ecológico, consagrado en cada litro de carburante —donde cerca de la mitad de lo que dejas en el surtidor son impuestos— y en una factura eléctrica con más recovecos que un tratado de teología escolástica. Pigou, que de esto sabía algo, explicó hace un siglo que un impuesto sobre una externalidad debe aproximarse al daño que esta causa. Más allá de ese punto ya no corrige nada: es recaudación pura con coartada verde. Y mal puede desincentivar el coche quien no ofrece alternativa, porque en buena parte de España el transporte público es un acto de fe en un tren que llega cuando le da la gana. Tu viejo diésel sigue siendo una afrenta a Gaia, eso sí, debidamente absuelta en ventanilla.

Coronando la pirámide de la penitencia están los clásicos: el alcohol y el tabaco. Aquí confluyen la izquierda puritana y los ayatolás de la salud pública en un abrazo místico que haría sonrojarse al mismísimo Jomeini. Da igual que te tomes una caña tras una semana de infarto o que te fumes un puro en una terraza desafiando la brisa otoñal: el Estado te mira con la severidad con que el párroco del pueblo miraba a los mozos que se escapaban al baile. Doy fe, que alguna vez he pedido un carajillo a media mañana. La diferencia es que el cura se conformaba con dos padrenuestros y Hacienda te cobra el impuesto especial y, encima, el IVA sobre el impuesto especial. Impuesto sobre impuesto: ni el Santo Oficio llegó a tanto refinamiento.

El problema de este sistema de indulgencias, que nunca son plenarias, es que, además de caro e intrusivo, es ineficiente, y eso a un economista le duele más que el sermón. Todo impuesto tiene un coste en exceso —la actividad que deja de producirse y que nadie recauda— que crece, grosso modo, con el cuadrado del tipo. Laffer no descubrió nada que no supieran los recaudadores medievales: si aprietas demasiado, la base se encoge, se esconde o se muda a Portugal. Si el impuesto ya no mide la capacidad económica, sino el grado de arrepentimiento de quien osó prosperar, tomarse un carajillo o conducir un diésel de diez años, más valdría cerrar la Agencia Tributaria y contratar directamente a la Inquisición. Al menos aquellos no te prometían que la hoguera iba a servir para asfaltar la circunvalación o para financiar una campaña sobre pronombres inclusivos en el Neolítico.

Nuestra Constitución dice, en su artículo 31, que el sistema tributario se inspirará en la capacidad económica y que "en ningún caso tendrá alcance confiscatorio". Es una frase preciosa, de las que lucen en los actos institucionales. Pero la deriva actual revela algo profundamente melancólico y autoritario: el ciudadano ha dejado de ser un sujeto de derechos y obligaciones para convertirse en un pecador en libertad condicional fiscal. Y contra esa voracidad moralista, créanme, no hay deducción del IRPF que sirva de refugio.