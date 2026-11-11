Adiós a la clase obrera

La huelga general ha dejado de constituir una amenaza creíble para el poder económico en España. Y no porque los sindicatos hayan perdido mucha capacidad de convocatoria, que también, sino por una razón más profunda, a saber: porque la clase obrera española está dejando de ser eso, española. El viejo proletariado autóctono, integrado en una comunidad nacional, consciente de sus intereses y dispuesto a defenderlos mediante la acción colectiva, está siendo sustituido por una masa inconexa y heterogénea de inmigrantes pobres, desarraigados y por completo ajenos a la sociedad de acogida. Esa transformación no resulta ser únicamente demográfica. Es, sobre todo, cultural. Los trabajadores españoles de las generaciones anteriores podían sentirse explotados, pero también se sabían parte de una identidad grupal que consideraban propia.

Tenían sindicatos, partidos, asociaciones y una memoria compartida de avances sociales. La empresa, el barrio y la nación constituían espacios de pertenencia. La huelga general era posible porque existía un sujeto colectivo capaz de reconocerse a sí mismo. Sin esa conciencia común, la solidaridad de clase termina convertida en una abstracción teórica. El nuevo subproletariado inmigrante, en cambio, habita en una realidad muy distinta. La mayoría de sus integrantes trabajan en condiciones inestables, carecen de redes de protección y concentran sus esfuerzos en subsistir, enviar dinero a sus familias y regularizar su situación administrativa. Su nula participación en la vida social española responde a una combinación de inseguridad personal y, sobre todo, ausencia de arraigo. Para quien contempla su estancia como transitoria, implicarse en una huelga supone asumir riesgos a cambio de beneficios inciertos.

Y ahí reside la paradoja del progresismo posmoderno. Mientras celebra la inmigración masiva como una conquista moral, contempla impotente la desaparición de las condiciones culturales que hicieron posible el sindicalismo de masas. La abundancia de mano de obra vulnerable debilita la capacidad negociadora de los asalariados y favorece a los empresarios que necesitan trabajadores baratos y fácilmente sustituibles. El resultado es una sociedad cada vez más precarizada y también políticamente menos activa. No es que la clase obrera haya desaparecido. Es que esa guerra, la de la huelga, no iba con ellos.