Hay un bochorno clamoroso que, por alguna razón, no merece la atención que debería en la campaña. Cinco países europeos, Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y Países Bajos, promueven la creación de centros de deportación fuera de las fronteras comunitarias para trasladar allí a inmigrantes ilegales. El destino elegido es Ruanda, la patria de los hutus y los tutsis. El asunto apareció en el debate entre Sánchez y Feijóo. El primero rechazó la iniciativa por inhumana. El segundo pidió que se dejase experimentar para comprobar su utilidad. Pero ninguno mencionó el precedente español que convierte su discrepancia en algo bastante más comprometedor para ambos. Porque el modelo de ese proyecto de Ruanda no habría que buscarlo en Albania, donde Giorgia Meloni intentó enviar a sus propios ilegales, casi todos oriundos de África y llegados a Italia vía Libia, sino en España.

Precedente, el español, con una particularidad que debería suscitar rubor. Porque nosotros no somos quienes envían inmigrantes a Ruanda. Nosotros somos Ruanda. En 2023, el Gobierno de Pedro Sánchez se plegó a colaborar en un apaño de Washington para desviar hacia España a residentes latinoamericanos en situación irregular. Un acuerdo que plantea una cuestión de perogrullo, a saber: ¿desde cuándo corresponde a España resolver los problemas migratorios de Estados Unidos? ¿Quién decidió que nuestro país debía convertirse en la Ruanda del Mediterráneo para los que crucen el río Bravo sin permiso? ¿Y qué compensaciones obtuvimos a cambio de asumir semejante papeleta colonial?

Así, al tiempo que varios gobiernos europeos buscan fórmulas para desprenderse de la inmigración no deseada, el nuestro acepta lo contrario. Mientras unos externalizan sus problemas, nosotros internalizamos los ajenos. Así las cosas, los dos grandes partidos continúan evitando cualquier aclaración sobre el papel de patio trasero que España ha aceptado desempeñar en la política migratoria de Estados Unidos. Nadie, pues, parece interesado en dilucidar qué estatus ruandés estamos asumiendo y a cambio de qué contrapartidas, si existieran. El discreto silencio sobre el particular tanto a diestra como a siniestra resulta clamoroso. Nuestros hutus y nuestros tutsis prefieren mirar para otro lado, en previsión de que alguien les saque los colores.