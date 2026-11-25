Evento BBVA: Decisiones que crean valor, en imágenes
En el actual contexto geopolítico en el que la incertidumbre se ha convertido en una constante, las emociones cobran un papel clave a la hora de invertir y es fundamental conocer el porqué de las decisiones para evitar dejarse llevar por la euforia o el miedo. Así fue el evento exclusivo en el que expertos de BBVA y de Schroders donde se analizaron las perspectivas económicas y de mercado para lo que resta de 2026. organizado por Libertad Digital y celebrado en la sede del COAM en Madrid.
El evento de BBVA en en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM)
BBVA ha celebrado este martes en Madrid el encuentro "Decisiones que crean valor: invertir entendiendo tus emociones", una jornada en la que expertos del sector financiero han analizado las perspectivas económicas, los riesgos geopolíticos y las oportunidades de inversión en un contexto marcado por la incertidumbre.
Sigfrido Herráez, decano del COAM, fue el encargado de abrir el evento
Sigfrido Herráez, decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM), ha dado la bienvenida a BBVA y a Libertad Digital al encuentro. Durante su intervención, ha destacado la importancia de los 11.000 colegiados y autónomos que forman parte del colegio y ha defendido la necesidad de abrir sus puertas al debate sobre los asuntos de interés para el sector. Asimismo, ha subrayado la importancia de abordar el debate económico junto a los arquitectos.
El moderador del evento Luis Fernando Quintero
El encuentro ha estado presentado y moderado por el periodista de Libertad Digital Luis Fernando Quintero, que ha conducido las distintas intervenciones y ha guiado el debate entre los participantes. Además, ha sido el encargado de dar la bienvenida a los asistentes y agradecer tanto su presencia como la colaboración del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) para acoger el evento.
Las perspectivas de crecimiento de la economía española
Fernando Ruiz ha comenzado su intervención poniendo el foco en el actual escenario de incertidumbre económica y geopolítica. El director de Global Wealth de BBVA en España ha destacado las perspectivas de crecimiento de la economía española, aunque ha advertido de los riesgos que todavía condicionan los mercados.
Las perspectivas económicas en la Comunidad de Madrid
Por su parte, Javier Gómez, director de Private Banking de la Dirección Territorial Centro de BBVA, ha centrado su intervención en las perspectivas económicas de la Comunidad de Madrid y en la transformación de las necesidades de los clientes de banca privada.
Álvaro Manteca y Leonardo Fernández
Álvaro Manteca, responsable de Análisis y Estrategia de Global Wealth de BBVA en España, y Leonardo Fernández, director general de Schroders Iberia, durante la mesa redonda "Contexto económico y geopolítico. Mercados, riesgos y oportunidades", celebrada este martes en Madrid en el encuentro organizado por BBVA.
La situación geopolítica de los últimos años
Álvaro Manteca ha comenzado repasando la situación geopolítica de los últimos años, marcada por el choque arancelario y, más recientemente, por la guerra de Irán. El responsable de BBVA ha advertido de que el conflicto todavía no parece próximo a resolverse y ha señalado las consecuencias que está teniendo sobre los precios de la energía y el crecimiento económico.
La importancia de la diversificación
El responsable de BBVA, Álvaro Manteca, también ha puesto el foco en la importancia de mantener una cartera diversificada y evitar concentrar las inversiones en unos pocos sectores. Como ejemplo, ha recordado los cambios que se han producido durante el año en el comportamiento de los mercados, con periodos en los que las subidas se concentraron en las grandes tecnológicas y otros en los que el protagonismo pasó a compañías de distintos sectores.
Perspectivas económicas para finales de año
La mesa ha terminado con la participación del público, al que se ha preguntado por sus perspectivas económicas y de mercado para lo que resta de 2026. Entre las respuestas han aparecido opiniones sobre la incertidumbre, la inflación, una posible subida de los intereses, las dudas sobre la bolsa estadounidense y el temor al comienzo de una recesión.
Julián Rincón durante la ponencia "Decisiones que crean valor: invertir entendiendo tus emociones"
Julián Rincón, especialista en Behavioral Economics de BBVA, durante el encuentro "Decisiones que crean valor: invertir entendiendo tus emociones", celebrado este martes en Madrid.
Cómo funciona el cerebro cuando tomamos decisiones y por qué la racionalidad humana tiene límites
En su exposición, Rincón ha explicado cómo funciona el cerebro cuando tomamos decisiones y por qué la racionalidad humana tiene límites. Para ello, ha recurrido a diferentes investigaciones y teorías de la economía conductual, con las que ha analizado seis variables que pueden condicionar el comportamiento de los inversores. Además, ha convertido la presentación en una sesión participativa, planteando distintas preguntas al público para que reflexionara sobre sus propias decisiones financieras.
Herramientas para comprender mejor el entorno financiero
En conclusión, las distintas intervenciones del encuentro han puesto de manifiesto la importancia de tomar decisiones financieras con una visión global, teniendo en cuenta tanto el contexto económico y las oportunidades de los mercados como los factores que condicionan el comportamiento de los inversores. A través de las aportaciones de los especialistas de BBVA, la jornada ha abordado cuestiones como la diversificación de las carteras, las perspectivas económicas en Europa y Estados Unidos, el potencial de distintos sectores y mercados y la influencia de las emociones y los sesgos inconscientes en las decisiones de inversión. Todo ello con el objetivo de ofrecer a los asistentes herramientas para comprender mejor el entorno financiero y tomar decisiones patrimoniales más informadas.