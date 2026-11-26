España se ha convertido en uno de los países europeos donde más difícil resulta desarrollar una actividad empresarial por culpa de las trabas regulatorias. Así se desprende del nuevo Índice de Calidad Regulatoria 2026, elaborado por quien firma estas líneas para Foro Regulación Inteligente (FRI), que sitúa a nuestro país en la posición 23 de los 27 Estados miembros de la Unión Europea. El estudio revela que España obtiene apenas 32 puntos sobre 100, frente a los 51,6 puntos de la media comunitaria. Solamente Rumanía, Chipre, Croacia y Grecia presentan resultados inferiores, mientras que economías como Portugal, Italia o Polonia superan a España.

La clasificación resulta especialmente preocupante cuando se analiza la carga regulatoria que soportan las empresas. En este apartado, España ocupa el penúltimo lugar de la Unión Europea, con apenas 10,2 puntos sobre 100, frente a los 42,2 puntos del promedio comunitario. Solamente Grecia registra un resultado inferior. En otras palabras, nuestro país presenta la segunda peor puntuación de Europa en el indicador que mide hasta qué punto las exigencias administrativas y laborales condicionan las decisiones de inversión del sector privado.

Fuente: Foro de regulación inteligente.

Las cifras del Banco Europeo de Inversiones que cita el informe permiten comprender la magnitud del problema. Según su Encuesta de Inversión de 2025, el 81% de las compañías españolas considera que la regulación empresarial constituye un obstáculo para invertir, frente al 69% registrado en el conjunto de la UE. La diferencia resulta todavía más llamativa al comparar España con Dinamarca, donde solamente el 36% de las empresas percibe este tipo de dificultades. Así pues, la proporción de compañías que identifican obstáculos regulatorios en España supera en 45 puntos porcentuales a la del país nórdico.

La situación tampoco mejora cuando se examinan las normas laborales. El 79% de las empresas españolas identifica la regulación del trabajo como una barrera para la inversión, catorce puntos por encima del promedio europeo, situado en el 65%. Únicamente Chipre y Grecia arrojan porcentajes más elevados, del 82%. En Dinamarca, por el contrario, apenas el 26% de las compañías apunta a esta cuestión. Conviene precisar que la encuesta recoge tanto los obstáculos considerados graves como los menores, pero la comparación internacional sigue ofreciendo un resultado particularmente desfavorable para España.

Estas diferencias tienen consecuencias económicas. Una empresa que necesita dedicar más recursos a gestionar autorizaciones, interpretar obligaciones legales o adaptarse a cambios normativos dispone de menos capacidad para invertir, innovar y contratar.

Además, el impacto resulta especialmente gravoso para las pequeñas compañías, que no cuentan con grandes departamentos jurídicos o administrativos. El propio Banco de España ha estimado que un aumento del 10% en el volumen regulatorio se asocia con una reducción del 0,5% del empleo en las empresas de menos de diez trabajadores.

Más de 411.000 normas y una calidad regulatoria que retrocede

La acumulación legislativa constituye otro de los principales problemas identificados por el informe. Según los datos del Banco de España recogidos por FRI, las administraciones españolas aprobaron 411.804 normas entre 1979 y 2021. Además, el ritmo anual de producción normativa se ha multiplicado por cuatro desde el inicio de la democracia. Solamente en 2022 se incorporaron 11.775 nuevas disposiciones, equivalentes a unas 32 cada día.

La maquinaria legislativa tampoco ha dado muestras de moderación en los últimos años. El balance de producción normativa de la CEOE correspondiente a 2024 contabilizó 719 normas estatales y 175 autonómicas dentro de su ámbito de seguimiento. A ello se añade que los boletines oficiales publicaron una media de 3.557 páginas diarias. Por otro lado, el 46% de las normas con rango de ley aprobadas aquel año fueron decretos-ley, una fórmula legislativa concebida para situaciones de extraordinaria y urgente necesidad.

Sin embargo, el problema español no se limita a la cantidad de disposiciones aprobadas. También se manifiesta en la calidad de las propias normas. El indicador de calidad regulatoria que elabora el Banco Mundial revela que España ha perdido cinco posiciones dentro de la Unión Europea entre 2021 y 2024, pasando del puesto 15 al 20. En ese mismo periodo, su puntuación ha descendido de 71,8 a 65,2 puntos. Se trata de un deterioro de 6,6 puntos en apenas tres años, coincidiendo con el mandato de Pedro Sánchez.

La comparación con las principales economías desarrolladas tampoco favorece a España. En el indicador específico de calidad regulatoria del Banco Mundial, nuestro país ocupa el puesto 31 de los 38 miembros de la OCDE. Solamente Costa Rica, Grecia, Eslovaquia, Hungría, Colombia, México y Turquía presentan resultados inferiores. En la versión ampliada del índice que elabora FRI para los países de la OCDE, combinando calidad normativa y seguridad jurídica, España ocupa la posición 28.

El retroceso también aparece reflejado en el Global Capitalism Index de la Universidad de Virginia. Su indicador de políticas de apoyo al mercado sitúa a España en el puesto 17 de la UE, cuando en 2021 ocupaba la posición 12. La puntuación ha descendido de 72,8 a 66,4 puntos, el peor registro español de una serie que comienza en 2009. Este apartado examina cuestiones relacionadas con la estabilidad de las políticas públicas, la facilidad para cumplir los requisitos regulatorios y la eficiencia del marco legal.

A todo ello se añade la fragmentación territorial. Las empresas españolas se enfrentan a un marco regulatorio en el que intervienen el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, con exigencias administrativas que pueden cambiar de una jurisdicción a otra. Una actividad que dispone de autorización para desarrollarse en una región puede necesitar nuevos permisos para operar en otra. Esta situación introduce costes adicionales y dificulta que las pequeñas y medianas empresas amplíen su actividad dentro del propio mercado nacional.

Hasta 444 días para resolver un pleito civil o mercantil

El informe de FRI también identifica deficiencias significativas en materia de seguridad jurídica. España obtiene 48,5 puntos sobre 100 y ocupa el puesto 20 de la Unión Europea, con una distancia de 14,5 puntos respecto al promedio comunitario. En el indicador de Estado de derecho del Banco Mundial, nuestro país aparece en la posición 17, sin haber experimentado una mejora apreciable respecto a 2021.

Uno de los datos más ilustrativos procede del Cuadro de Indicadores de la Justicia de la Comisión Europea. Según las cifras correspondientes a 2023, resolver un litigio civil o mercantil en primera instancia requiere una media estimada de 444 días en España. Este plazo multiplica por 3,7 los 120 días registrados en Lituania y supera ampliamente los tiempos de Chequia (126), Hungría (135), Austria (141), Alemania (249) o Francia (354). Entre los 24 países europeos para los que existen datos comparables, solamente Malta, Italia, Croacia y Grecia presentan una mayor lentitud.

Los retrasos judiciales tienen importantes implicaciones para el funcionamiento de la economía. Cuando una empresa debe esperar más de un año para resolver un conflicto contractual, recuperar una deuda o conseguir una sentencia, aumenta la incertidumbre y puede quedar inmovilizado capital que podría destinarse a nuevos proyectos. La eficacia de los tribunales constituye, por tanto, un elemento central de la seguridad jurídica y de la confianza de los inversores.

El resultado agregado del índice permite comprobar la distancia que separa a España de las economías europeas con marcos regulatorios más favorables. Dinamarca alcanza 92,9 puntos, Finlandia registra 80,9, Luxemburgo obtiene 79,6, Suecia suma 78,2 y Países Bajos llega a 75,7. Francia consigue 55,2 puntos y Alemania, 54,4. España, con sus 32 puntos, aparece también por detrás de Italia (39), Malta (37,5), Portugal (36,9), Polonia (35,3) y Bulgaria (34,8).

Cinco reformas para reducir la burocracia y facilitar la inversión

Ante este panorama, desde Foro Regulación Inteligente se propone una agenda de cinco reformas estructurales. La primera consiste en realizar un inventario completo de las obligaciones existentes para identificar y eliminar aquellas que resulten obsoletas, redundantes o desproporcionadas. La segunda apuesta por simplificar los trámites, extender las declaraciones responsables y garantizar que los plazos administrativos se cumplan, recurriendo al silencio positivo cuando corresponda.

La tercera propuesta plantea implantar una regla de compensación regulatoria: cada nueva obligación administrativa debería acompañarse de la eliminación de otras cuyo coste de cumplimiento fuese igual o superior, medido en euros y horas de trabajo. La cuarta reclama introducir mecanismos de evaluación y caducidad normativa para que las disposiciones económicas deban justificar periódicamente su continuidad. Finalmente, la quinta defiende extender las leyes autonómicas de mercado abierto, siguiendo el precedente de la Comunidad de Madrid, con el objetivo de facilitar que una empresa legalmente establecida en una región pueda operar en el resto del territorio nacional sin duplicar autorizaciones.

La experiencia europea muestra que una regulación eficaz no exige necesariamente la ausencia de normas, sino un marco institucional en el que las obligaciones sean proporcionadas, comprensibles, estables y previsibles. El problema aparece cuando la acumulación de requisitos y la lentitud administrativa terminan dificultando inversiones que podrían contribuir a aumentar la productividad, impulsar la competencia y generar empleo.

El Índice de Calidad Regulatoria 2026 vuelve a poner sobre la mesa una debilidad estructural de la economía española: mientras otros países europeos han conseguido combinar elevados niveles de protección jurídica con procedimientos más ágiles para las empresas, España sigue acumulando burocracia y ha perdido posiciones en indicadores fundamentales de calidad normativa. El reto no consiste en legislar más, sino en revisar lo aprobado, eliminar cargas innecesarias y garantizar que las reglas faciliten, en lugar de obstaculizar, la actividad económica.