Caldea reparte cerca de 810.000 euros en dividendos entre los accionistas

Caldea, en el marco de la última Asamblea General Ordinaria de Accionistas, presentó los resultados del ejercicio y su plan estratégico 2025-2030, y aprobó el reparto de cerca de 810.000 euros en dividendos entre los accionistas, cifra que representa un 45% de los beneficios obtenidos en 2024.

Caldea es una sociedad de economía mixta formada por cerca de 2.000 accionistas, entre ellos el Comú de Escaldes-Engordany, Creand y Andbank, junto con un amplio grupo de inversores privados.

Actualmente, la empresa está inmersa en un ambicioso proyecto de transformación iniciado en 2024, que contempla la revitalización de los espacios y la construcción de un hotel en la torre de cristal, con el objetivo de convertir Caldea en un verdadero resort termal.