Caldea propone una escapada de otoño en pareja con rituales de bienestar y "momentos únicos"

Caldea, centro de ocio termal de Andorra, informó de que presenta dos experiencias "únicas, pensadas para sorprender y disfrutar de momentos inolvidables de buena vida" en "el escenario perfecto para disfrutar de una escapada en pareja que combine wellness y romanticismo".

Una de ellas es 'Romantic Room', una experiencia" pensada para parar el tiempo y disfrutar juntos. Incluye la entrada en el spa, un ritual con masaje Doji dúo de 30 minutos con velas perfumadas, una copa de cava y fondue de chocolate. A continuación, la pareja dispone de 30 minutos de privacidad en una cabina con cama balinesa, un espacio íntimo para desconectar y reencontrarse".

La otra es 'Champagne Sessions'. "Cada viernes y sábado a partir de las 19.30 horas, el spa adults-only se transforma para acoger las Champagne Sessions. Un saxofonista o cantante en directo pone la banda sonora mientras los visitantes brindan con champán o cócteles, al agua", señaló.

Caldea destacó que "ambas propuestas se pueden combinar en una escapada de fin de semana en Caldea, convirtiendo el centro en el destino perfecto para parejas que buscan vivir momentos inolvidables en otoño".