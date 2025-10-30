BBVA gana un récord de casi 8.000 millones hasta septiembre, un 4,7% más

BBVA ha anunciado hoy los resultados de loes nueve primeros meses de 2025 en los que se puede observar que ha obtenido un beneficio neto atribuido de 7.978 millones de euros, que supone un 4,7% más que el año anterior, según informan desde la entidad.

A tipo de cambio constante, sin contar el impacto de la inflación de otros países el resultado neto del banco ha experimentado un incremento del 19,8% en este período.

Por otro lado, entre el enero y septiembre, el margen bruto ha alcanzado los 27.136 millones de euros.

"BBVA ha registrado unos resultados excelentes, con un beneficio atribuido récord, una rentabilidad sobre el capital cercana al 20% y una holgada posición de capital, que nos permiten acelerar nuestra retribución al accionista", ha señalado el consejero delegado de BBVA, Onur Genç.

De igual manera, tambien ha señalado que "mirando al futuro, seguimos ejecutando con determinación nuestro Plan Estratégico para alcanzar los ambiciosos objetivos financieros que nos hemos marcado para el periodo 2025-2028".

También en este mismo período el Grupo BBVA captó la cifra récord de 8,7 millones de nuevos clientes, de los cuales el 66% accedieron al banco por canales digitales. "Gracias a este esfuerzo en captación, la base de clientes activos ha superado los 80 millones a cierre del tercer trimestre de 2025", señala la nota de prensa de BBVA.

En el informe publicado por BBVA se puede observar que, a fecha de 30 de septiembre de 2025, el balance de la compañía estaba valorado en 813.063 millones de euros, lo que representa un incremento del 5,7% con respecto a la misma fecha del año anterior. Por otro lado, el patrimonio neto, valorado en 61.809 millones de euros, aumentó un 8,9 respecto al año anterior.

Evolución en diferentes países

En España los prestamos crecieron un 7,8% en los últimos doce meses y los recursos de los clientes crecieron por su parte un 6,7%.

México ha seguido siendo el principal motor de beneficios de BBVA en este período con 3.875 millones de euros entre enero y septiembre, un 7,6% menos. Por otro lado, el margen bruto en el país alcanzó los 11.124 millones, un 4,4% menos. Por otro lado, en América del Sur el beneficio conjunto fue de 585 millones de euros, un 24,2% más.

Turquía por su parte registró un beneficio neto atribuido de 648 millones de euros, es decir, un 49,7% más, y su margen bruto se expandió hasta los 3.776 millones de euros, lo que representa un 33% más.