MHRE ahora es Hotei Properties

Millenium Hospitality Real Estate (MHRE), socimi especializada en el sector hotelero de lujo, pasa a denominarse Hotei Properties Group Socimi SA. La compañía ya ha inscrito la nueva denominación social en el Registro Mercantiltras su aprobación en la Junta General de Accionistas celebrada el pasado 30 de junio. A partir de este momento MHRE pasa a ser Hotei Properties y su nuevo ticker bursátil es YHTI, que sustituye al actual en el BME Growth.

Según informó, este cambio responde a la nueva era de consolidación y expansión, en la que se encuentra inmersa la compañía; marcada por el objetivo de ser líder en Europa con la construcción de una cartera de activos de gran lujo. Un lujo entendido como la creación de experiencias y vínculos emocionales con los huéspedes. Hotei viene de la icónica figura del buda chino sonriente Budai (en japonés, Hotei) que refleja la felicidad consciente, la conexión humana, la abundancia y la prosperidad.

Para Borja Escalada, CEO de Hotei Properties, "hoy iniciamos una nueva era en la compañía bajo una nueva identidad que no solo representa cómo nos llamamos sino también la transformación de quién somos y hacia dónde vamos. Hotei, dios budista de la felicidad y la abundancia, capta la esencia de preservar lo antiguo, el alma de los activos que rehabilitamos o construimos para convertirlos en lugar de experiencias y estancias únicas que generen memorias de felicidad en quienes nos visitan, todo ello sin perder su esencia y eso que les hace únicos".

Hotei Properties dispone de un pipeline de 550 millones para continuar con su objetivo de robustecer la posición de la compañía en el mercado hotelero de lujo y ultralujo. La socimi cuenta ya con siete de sus nueve activos en operación quedando únicamente pendiente de apertura los hoteles Nobu y Nòmade, ambos situados en Madrid, cuya puesta en operación se estima para finales del primer semestre de 2026.

"Cada uno de nuestros activos cuenta una historia y personalidad propia, evoca una experiencia diferente, eso es Hotei y es bajo ese prisma con el que queremos ampliar nuestro porfolio y crear valor para nuestros accionistas", remarca Escalada.

La socimi, que ha retribuido al accionista en lo que va de año por un importe de 1,57 €/acción (aproximadamente 181 millones de euros), acaba de hacer públicos unos resultados récord el pasado 8 de octubre, cuando comunicó que en el primer semestre de 2025 obtuvo un resultado neto de 29,4 millones de euros, 14 veces más que en el mismo periodo del año anterior.