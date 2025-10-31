Amazon plantea un ERE en España para 1.200 trabajadores

Amazon ha comenzado un proceso para despedir de manera colectiva a un máximo de 1.200 trabajadores de las oficinas corporativas en España, según Europa Press. En un sentido más amplio, la multinacional ha anunciado esta semana un ajuste que afectará a 14.000 personas de su plantilla corporativa. Amazon España cuenta con un total de 28.000 trabajadores y la plantilla global de Amazon se estima en 1,5 millones de personas, de los que solo 350.000 se encargan de desempeñar labores corporativas.

En España, Amazon ha abierto dos expedientes de regulación de empleo (ERE) en las oficinas de Madrid y Barcelona de Amazon Digital Spain y en Amazon Spain Service, ubicada en la Ciudad Condal.

Con estos EREs los afectados únicamente por esta reducción en la plantilla serán los trabajadores de las oficinas corporativas de Madrid y Barcelona. Además, la medida no tendrá impacto en las operaciones de Amazon a nivel nacional ni en otras ciudades españolas.

Menos burocracia y una estructura ágil

La vicepresidenta sénior de Experiencia de Personas y Tecnología en Amazon, Beth Galetti, anunció la reducción de 14.000 empleados de la plantilla corporativa con el objetivo de mantener una estructura ágil y reducir la burocracia mediante la eliminación de capas y la redirección de recursos que garantice la inversión en grandes apuestas de la empresa. Aun así, el anuncio oficial rebaja la cifra que algunos medios estimaban en torno a 30.000 empleados.

No obstante, desde Amazon precisaron que buscarían ofrecer apoyo a los trabajadores afectados ofreciéndoles un plazo de 90 días para buscar un nuevo puesto internamente, y dando prioridad a los candidatos internos, para poder encontrar un nuevo lugar dentro de la propia empresa.

El anuncio del recorte de plantilla a nivel global se conoció después de que la multinacional presentase los resultados del tercer trimestre, en los que se puede apreciar que Amazon consiguió un beneficio neto de 21.187 millones de dólares (18.213 millones de euros), es decir, una mejora del 38,2% respecto a los meses entre julio y septiembre de 2024.

De cara al año que viene, desde Amazon esperan continuar con la contratación de personal en las áreas estratégicas claves mientras que seguirán buscando puestos dónde se puedan reducir niveles y conseguir una mejora en la eficiencia.