Black Friday 2025: moda, descuentos y consumo responsable con sello español

El Black Friday se ha convertido en una de las citas más esperadas por los amantes de la moda, pero este año las marcas españolas dan un paso más allá. Este año, las principales firmas nacionales apuestan por un Black Friday responsable, que combina descuentos atractivos con una llamada a consumir de forma consciente, sostenible y local.

Es uno de los momentos clave para comprar y apostar por piezas de calidad para complementar nuestro fondo de armario y asegurarnos de que se trata de toda una inversión. Es el momento ideal para fichar por unas buenas botas altas, o el bolso que llevas tiempo queriendo tener.

Moda con valores

Frente al aluvión de descuentos y compras impulsivas que caracterizan al Black Friday, desde miMaO lanzan un mensaje claro: "Queremos que el Black Friday sea una oportunidad para comprar con cabeza, elegir productos de calidad y apoyar a las marcas que trabajan desde aquí, generando empleo y aportando por la sostenibilidad" afirma Aaron Vilas cofundador de miMaO.

En lugar de fomentar compras compulsivas, animan a los consumidores a reflexionar antes de comprar, priorizando productos duraderos, éticos y de proximidad. "Nuestro compromiso se refleja en una selección cuidada de productos con descuentos reales, sin sobreproducción y sin renunciar a la calidad que nos caracteriza" declara Aaron Vilas cofundador de miMaO.

Innovación y resistencia: el tratamiento hidrófugo de miMaO

Una de las innovaciones más destacadas es el tratamiento hidrófugo, aplicado sobre la superficie de pieles afelpadas. Este proceso otorga a los materiales la capacidad de repeler la humedad sin perder transpirabilidad, flexibilidad ni suavidad al tacto. Además, esta impregnación mejora la resistencia a las manchas y prolonga la vida útil del producto, garantizando que cada par de zapatos mantenga su aspecto y prestaciones con el paso del tiempo.

"Made in Spain"

miMaO reveindica la importancia de apoyar a las marcas nacionales que generan empleo local y producen bajo criterios de sostenibilidad y responsabilidad social. La firma continúa apostando por el diseño, la fabricación y la distribución 100% "Made in Spain", una filosofía que refuerza su compromiso con la calidad y el entorno.

El auge de la moda española demuestra que apostar por lo local no está reñido con el estilo ni con la innovación. Las marcas nacionales están consolidando su posición en el panorama europeo gracias a su diseño cuidado, su producción ética y su responsabilidad ambiental.

Este Black Friday, más que llenar el carrito, se trata de llenar el armario de prendas que importan: duraderas, versátiles y producidas con conciencia.

Para estas fiestas, miMaO propone una selección de outfits de calidad, diseño y larga vida, pensados para acompañarte más de una temporada.