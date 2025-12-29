Rosauro Varo abandona sus cargos en Telefónica

Más cambios en Telefónica. El empresario Rosauro Varo ha renunciado de forma voluntaria a los cargos que hasta ahora ostentaba en la multinacional. El sevillano tenía un puesto en el consejo de administración de Movistar+ y otro, en el consejo asesor de Telefónica de España.

Según ha adelantado El Confidencial, Varo ha comunicado su decisión al presidente de Telefónica, Marc Murtra, y al de Movistar +, Javier de Paz, argumentando que pretende "centrarse en sus proyectos profesionales, vinculados al sector del ocio y al inmobiliario, la mayoría de ellos en Andalucía".

Cabe recordar que el pasado mes de octubre Marc Murtra nombró a César Mascaraque como consejero independiente para sustituir a Javier de Paz, que ha estado 18 años en el cargo. De Paz, hombre de José Luis Rodríguez Zapatero en Telefónica, ha seguido presidiendo Movistar + y también ha pasado a desempeñar funciones ejecutivas como director adjunto al presidente de Telefónica, Marc Murtra, y como responsable de Infraestructuras, Activos Inmobiliarios y Responsabilidad Social Corporativa.

El consejo de administración de Telefónica Audiovisual Digital se ha renovado casi por completo este año, dado que salvo María Yolanda Barcina Angulo (nombrada en julio de 2016) y el propio Rosauro Varo, el resto de vocales del máximo órgano de decisión de la filial han sido nombrados en 2025. A estos cambios se suman los fichajes del expresidente del PNV Andoni Ortuzar y de Marcos Contreras, vocal independiente de CriteriaCaixa, uno de los máximos accionistas de Telefónica.

Trayectoria de Rosauro Varo

Rosauro Varo llegó a estos cargos en Telefónica de la mano del anterior presidente, José María Álvarez-Pallete, que fue sustituido por Murtra el pasado mes de enero en un inesperado relevo. En concreto, Varo se incorporó al consejo asesor de Telefónica España a finales de 2022, mientras que al máximo órgano de decisión de Telefónica Audiovisual Digital -que concentra la actividad de Movistar+- se incorporó a finales de junio de 2023.

Varo también es conocido por ser pareja de la actriz española Amaia Salamanca, aunque este año también ocupó las páginas de actualidad después de conocerse que la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, contactó con él para financiar con la compañía Telefónica el software de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) que posteriormente puso a su nombre. El sevillano tiene una larga carrera empresarial y ha ocupado otros cargos de relevancia, como los de consejero y vicepresidente de Prisa.

Actualmente, Rosauro Varo es presidente de GAT Inversiones, sociedad a través de la cual desarrolla distintas iniciativas empresariales en diversos sectores, y forma parte de varios consejos de administración, como el de Acciona Energía, entre otros.