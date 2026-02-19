El beneficio de HOCHTIEF (ACS) en 2025 aumentó un 26% hasta los 789M€

«En 2025, HOCHTIEF logró un rendimiento operativo y financiero excepcional. Hemos logrado importantes avances en nuestra ejecución estratégica y hemos registrado un año récord para el precio de nuestras acciones, que ha aumentado un 160 % en los últimos doce meses», afirmó Juan Santamaría, CEO del Grupo ACS y de HOCHTIEF.

Las ventas de HOCHTIEF aumentaron un 15 % interanual hasta superar los 38.000 millones de euros en 2025, o un 21 % ajustado por el tipo de cambio, impulsadas por la exitosa ejecución estratégica del Grupo. Como consecuencia, y respaldado por el aumento de los márgenes, el beneficio neto operativo de HOCHTIEF aumentó un notable 26 %, hasta alcanzar los 789 millones de euros, lo que supone un aumento del 34 % ajustado por el tipo de cambio. Este resultado superó con creces la previsión de beneficio neto operativo que el Grupo proporcionó hace doce meses (680-730 millones de euros) e incluso superó el objetivo actualizado para 2025 que indicamos en noviembre de 750-780 millones de euros. El beneficio neto nominal fue un 16 % superior, con 902 millones de euros.

La calidad de los beneficios obtenidos por HOCHTIEF queda patente en la sólida conversión de efectivo lograda en 2025. El flujo de caja operativo en 2025, de 2.100 millones de euros, fue 248 millones de euros superior al del año anterior antes de factoring, gracias al buen rendimiento del capital circulante. Como resultado, el Grupo cerró el año con una ligera reducción de la deuda neta, a pesar de las importantes inversiones netas en fusiones y adquisiciones estratégicas y los dividendos.

Otro aspecto destacado de 2025 fue la aceleración del crecimiento de los nuevos pedidos, que se dispararon hasta los 52.600 millones de euros, un 32 % más que el año anterior, ajustado por el tipo de cambio, con un fuerte impulso en el cuarto trimestre y importantes logros en nuestras verticales de crecimiento estratégico. Este rendimiento elevó la cartera de pedidos del Grupo a un máximo histórico de 72.500 millones de euros, un 18 % más en términos comparables, lo que proporciona una base sólida y diversificada para un crecimiento continuo.